Celtic Taraftarı Yasak Dinlemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e büyük destek
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında İskoç temsilcisi Celtic, İspanya ekibi Atletico Madrid takımını konuk etti. 2-2 berabere biten maça Celtic taraftarlarının Filistin'e bayraklı ve koreografili desteği damga vurdu.
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İskoç temsilcisi Celtic?in taraftarları, kulübün karşı çıkmasına rağmen İsrail?in ablukası altındaki Filistin?e destek vermeye devam ediyor. Celtic ile Atletico Madrid maçında yine benzer görüntüler ortaya çıktı.
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TRİBÜNDE KOREOGRAFİ YAPTILAR Celtic Kulübü yetkilileri, Şampiyonlar Ligi?ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için taraftarlara çağrı yaptı ancak İskoç taraftarlar, kulübün bu çağrısına kulak asmadı ve tribünlerde Filistin desteğini yine sürdürdü.
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UEFA?nın konuyla ilgili yasaklamalarını dinlemeyen taraftarlar maç öncesi marşlarla Gazze?ye destek verdi.
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Filistin bayrakları açan Celtic taraftarı, "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları attı.
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2016?DAN BERİ DESTEK VERİYORLAR ?Celtic bir futbol kulübüdür, siyasi bir organizasyon değildir? şeklindeki kulüp açıklamasına tepki gösteren Celtic Taraftarlar Derneği, ?Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını? belirtmişlerdi.
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2016?da Filistin Bayrağı açtığı için UEFA soruşturmasına maruz kalan Celtic taraftarı para cezasının 2 katı bağış toplamışlardı.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 6 maç oynandı.
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E Grubu: Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-2
F Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya): 3-0 Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1
G Grubu: Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere): 1-3 Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1
H Grubu: Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz): 1-4