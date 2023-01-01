Gaziantep'te Ağır Hasarlı Bina Yıkım Sırasında Çöktü
Gaziantep'te ağır hasarlı 5 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. İş makinesi operatörü, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşatılan Fidanlık Mahallesi'ndeki 5 katlı Demiral Apartmanı kontrollü yıkım sırasında çöktü.
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İş makinesi operatörü, son anda aracından inerek kurtuldu.
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Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bir ev hasar gördü.
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Evi hasar gören Metin Calman, "Ölü yaralı yok. Evimizde hasar var. Göçen bina, evimizin üzerine geldi.'' dedi.
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