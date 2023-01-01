Gaziantep'te Ağır Hasarlı Bina Yıkım Sırasında Çöktü

Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bir ev hasar gördü.

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