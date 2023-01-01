'Kimse Beni Tanımıyor'
Murat Serezli'nin son hali şoke etti!
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Tiyatro ve sinema sanatçısı olan Murat Serezli, oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Uzun zamandır ekranlarda yer alamayan Murat Serezli son hali ile herkesi şoke etti. 'Kimse Beni tanımıyor' diyen Murat Serezli, 2 yıldır saçımı sakalımı kesmedim dedi.
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Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettirmeyi başaran Murat Serezli, annesi Nevra Serezli'nin başrol oynadığı 'Veda' tiyatrosunun galasında ortaya çıktı.
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Saçı sakalı birbirine girmiş halde görüntülenen Serezli, imajı hakkında açıklamada bulundu.
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"KİMSE BENİ TANIMIYOR"
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Alper Çağlar'ın projesi için imaj değişikliğine giden ve son hali ile herkesi hayrete düşüren Serezli, yeni imajı hakkında konuştu.
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Ünlü oyuncu "Alper Çağlar'ın projesi için imaj değişikliğine gittim. 2 yıldır saçıma ve sakalıma dokunmuyorum" dedi.
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"GANDALF GİBİ OLMUŞSUN"
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Son hali ile bir çok film ve diziyi kaçırdığını da söyleyen Alperen Serezli, "7-8 film, 5 dizi ve 3 oyunu kabul edemedim.
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Kimse beni tanımıyor, sesimden tanıyanlar da 'Gandalf gibi olmuşsun' diyor" dedi.
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İşte Murat Serezli'nin son hali...
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