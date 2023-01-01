Tiyatro ve sinema sanatçısı olan Murat Serezli, oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Uzun zamandır ekranlarda yer alamayan Murat Serezli son hali ile herkesi şoke etti. 'Kimse Beni tanımıyor' diyen Murat Serezli, 2 yıldır saçımı sakalımı kesmedim dedi.