Torba Yasada Neler Var?
Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte torba yasa çalışmalarında son durum
-
Torba yasanın ne zaman Meclis'ten geçeceği, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ev hanımlarına emeklilik, emeklilere ek zam ve yeni evli çiftlere evlilik kredisi gibi konularda beklenti içinde olan vatandaşlar, torba yasaya dair araştırmalarına hız verdi. İşte, 2023 torba yasa çalışmalarında son durum...
-
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından aktarılana göre Meclis'in ilk konusu emekli zammı olacak. Henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmayan torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
-
YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER OLACAK? Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekliye Cumhuriyet ikramiyesinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yeni torba yasada olması bekleniyor.