Yeni İmajıyla Pes Dedirtti!
Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran yeni imajıyla pes dedirtti!
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Kardeşlerim dizisinden ayrıldıktan sonra herhangi bir projede rol almayan Onur Seyit Yaran, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.
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Snob Magazin'in özel haberine göre; bıyık bırakan ve imajını yenileyen Onur Seyit Yaran, yeni projesinden bahsetti.
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Ünlü oyuncu, "Anlaştık. İçerik hakkında bir şey söyleyemem. Bu süreçte kişisel gelişimimi geliştirmeye çalışıyorum. İspanya'ya gittim. İspanyolcayı öğrenmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.
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işte ünlü oyuncunun son hali...