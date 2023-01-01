Yeni İmajıyla Pes Dedirtti!

Ünlü oyuncu, "Anlaştık. İçerik hakkında bir şey söyleyemem. Bu süreçte kişisel gelişimimi geliştirmeye çalışıyorum. İspanya'ya gittim. İspanyolcayı öğrenmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; bıyık bırakan ve imajını yenileyen Onur Seyit Yaran, yeni projesinden bahsetti.

Kardeşlerim dizisinden ayrıldıktan sonra herhangi bir projede rol almayan Onur Seyit Yaran, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net