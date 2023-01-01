Cumhuriyet'in Asırlık Tanığı 10 Kadın...

"Ben de gitmek istedim ama babam 'Olmaz, fabrikaya çocuk almazlar' dedi. Ben de ağlayıp sızladım ve sonunda babam beni götürdü. Gittik fabrikaya, Atatürk geldi, beni sevip, yanağımı sıktı. Bana 'Sen buraya neden geldin?' dedi. Ben de ona 'Seni görmeye geldim' dedim. Bana 'Sen beni nerden tanıyorsun?' deyince, ona 'Babam seni her zaman anlatırdı, o bizim paşamız' derdi. Ben de anlatılanlarla seni seviyordum. Ağlayınca babam da beni getirdi' dedim. O da bana 'Aferin' diyerek, yanağımı sıktı. Öldüğü zaman babamdan çok ağladım. Atatürk'ün fotoğraflarını saklıyorum. Babam fotoğrafını alçıdan yaptırmıştı, duvara asıyorduk."