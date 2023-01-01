'Kansız Adam Sevmem'
Acun Ilıcalı katıldığı bir programda Survivor'a çağırdığı için pişman olduğu kişilerden bahsetti ve "Nankör insan, kansız adam sevmem" dedi.
-
Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, katıldığı bir Youtube programında Survivor'a katılan yarışmacılarla ilgili bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı?nın ?Survivor?a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?? sorusunu sert sözlerle yanıtladı.
-
"SEN NASIL ÜNLÜ OLDUN?" Ilıcalı, ?Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor?ı soruyorlar Survivor?ı bana sormayın' diyor" dedi. Ilıcalı sözlerine "Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.' dedi. 'Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim? ifadelerine yer verdi.
-
"NANKÖR İNSAN, KANSIZ ADAM SEVMEM" Ilıcalı ?Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem? şeklinde konuştu.
-
BAHSETTİĞİ KİŞİ KİM? Ilıcalı'nın Survivor yarışmacısı hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı'nın bahsettiği kişinin kim olduğuna dair tahminler yapılmaya başlandı.
-
Öte yandan, Survivor All Star 2024?te yarışacak isimler açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Furkan Kızılay'ın da Survivor All Star'da olacağını duyurdu.