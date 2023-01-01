'Kansız Adam Sevmem'

"SEN NASIL ÜNLÜ OLDUN?" Ilıcalı, ?Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor?ı soruyorlar Survivor?ı bana sormayın' diyor" dedi. Ilıcalı sözlerine "Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.' dedi. 'Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim? ifadelerine yer verdi.