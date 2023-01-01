İstanbul Boğazı'nda Görsel Şölen!

İstanbul Boğazı?nda Cumhuriyet?in 100. yılı dolayısıyla ışık, havai fişek ve dron gösterileri yapıldı. Nefes kesen gösteride dron ile gökyüzünde Cumhuriyet yazısı, Türk bayrağı, Türkiye haritası ve atın üzerinde Atatürk silueti oluşturuldu.