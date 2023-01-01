150 Bin TL Evlilik Kredisi Ne Zaman, Kimlere Verilecek?
Evlilik kredisinin ayrıntıları için gözler Kabine'de
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150 bin lira evlilik kredisinin ayrıntılarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmada Aile ve Gençlik Bankası projesi çalışmalarını tamamladıklarını ve yakın zamanda kanun teklifini meclise sunacaklarını açıklamıştı.
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İLK AYRINTILAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.
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Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durumun 30 Ekim tarihinde toplanacak Kabine'de ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.
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YAŞ SINIRI OLACAK MI? Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.