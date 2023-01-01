Silah Seslerini Duyup Terasa Çıkınca Boynundan Vuruldu
Ağır yaralanan Fatma E. isimli çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
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Adana?da iki grup arasındaki silahlı kavgada, 6 yaşındaki Fatma E., boynundan vuruldu. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi?nde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Silah seslerini duyan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Fatma E. olup biteni izlemek için evlerinin terasına çıktı.
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Bu sırada tabancalardan birinden çıkan kurşun kız çocuğunun boynuna isabet etti.
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Olayın şüphelileri hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Küçük kız çocuğu annesi Sevsen E. ve yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı.
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Fatma?nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kız çocuğunun yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
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Olay yerindeki boş kovanları toplayan polis zanlıların tespiti ve yakalanmaları için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.