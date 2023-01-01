Kaç Arabası Ve Motosikleti Var? Duyan İnanamadı!
Acun Ilıcalı açıkladı duyan inanamadı!
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Tv8 ve Exxen?in sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda kaç arabası ve motosikleti olduğunu açıkladı.
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Medya patronu Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına konuk oldu.
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Namlı?nın "Kaç arabanız, motosikletiniz var?" sorusunu yanıtlayan Acun, şöyle konuştu:
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?Çok arabam yok, 3-4 tane. Taşıyamadığım için dünyanın çeşitli yerlerinde motosikletler var.
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Ne yapayım motorla mı gideyim yani? Dominik'te 4, Miami'de 2, Çeşme'de 3, İstanbul'da 4 tane var.?