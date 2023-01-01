Polat Çifti İstanbul'u Terk Etti! Gözaltına Alınma Korkusuyla...
Polat çifti İstanbul'u terk etti! Gözaltına alınma korkusuyla...
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MASAK tarafından mal varlıklarına el konulan ve haklarında dört suçtan soruşturma açılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın İstanbul?u terk ettiği iddia edildi. Polat çiftinin gece yarısı baskınıyla gözaltına alınma endişesi nedeniyle İstanbul'a yakın bir yerde yaşamaya başladıkları ve her gün İstanbul'a oradan gelip gittikleri öne sürüldü. Öte yandan Polat çiftinin avukatları ve yakınlarının mallarına tedbir konuldu.
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından mal varlıklarına el konulan ve haklarında ?suç örgütü kurmak ve yönetmek?, ?suç örgütüne üye olmak?, ?suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak? ve ?Vergi Usul Kanunu?na muhalefet? olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dün bir açıklama yayınlayarak özür diledi. Soruşturma genişletilirken, Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının (1. ve 2 .derece akrabaları) mal varlıklarına tedbir konulduğu ortaya çıktı.
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Dilan ve Engin Polat çifti yayınladıkları açıklamada, "Çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur." deyip, "Kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz" ifadelerini kullanmışlardı.
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TV 8'de Müge ve Gülşen?le 2. Sayfa programında Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Programa konuk olan gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin İstanbul dışına yerleştiğini ileri sürdü.
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Gözaltı ihtimaline karşı
Erdinç, Polat çiftinin İstanbul?da olmadığını, İstanbul?a yakın bir yerde kaldıklarını söyledi. Çiftin İstanbul?a araçla gelip gittiğini ifade etti.
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Dilan ve Engin Polat, çiftinin gözaltı ihtimaline karşı İstanbul dışına çıktığı iddia edildi.
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Avukatları ve yakınlarının mallarına tedbir konuldu
Dilan Engin Polat çiftinin avukatlarıyla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel, Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının (1. ve 2 .derece akrabaları) mal varlıklarına tedbir konduğunu açıkladı.
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Gazeteci Murat Ağırel'in paylaşımı şöyle: "Dosya yapılan açıklamanın aksine daha da genişliyor. Hatta Son dakika bilgisi olarak kamuoyuna açıklayayım. Sulh Ceza Mahkemesinden aldığım bilgiye göre Polat ailesinin mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının (1. ve 2 .derece akrabaları) mal varlıklarına tedbir kondu."