Ömer'de Şükran'ı Yıkan Gerçek!

TAHİR'DEN ŞÜKRAN'I İKNA ÇABASI Bu sırada Tahir de Şükran'ı pastaneye götürmeye ikna etti. Vicdan ile olanların geçmişte kaldığını ve onların gittiğini ifade eden Tahir, "Şükran yalvarıyorum yıkma yuvamızı. Ben boşanmak istemiyorum senden. Ben sensiz yapamam" dedi. "Sana bir şans daha vereceğim ama iki şartım var" diyen Şükran, "Ben çalışacağım ama bana karışmayacaksın. İkinci şartım da ehliyet kursuna yazıldım. Ehliyet alacağım araba kullanacağım" dedi. Tahir de bunları kabul etti.