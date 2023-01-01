Ömer'de Şükran'ı Yıkan Gerçek!
"Bunları hiç hak etmedi"
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Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in 30 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu Reşat Hoca dışında herkesin öğrenmesi damga vurdu.
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"BUNU KİMSE BİLMEYECEK" Ömer son bölümde; "Nilüfer, Tahir'in kızı" diyen Vicdan'a inanmayan Ömer, "Kapa çeneni. Bunu kimse bilmeyecek, sus Vicdan. Tek kelime daha etme" dedi. Ömer, Vicdan ve Nilüfer'i alıp götürürken; Gamze de Tahir de çılgına döndü. Ömer'in kendisine her şeyi anlatacağını söylemesiyle sakinleşen Gamze, Reşat Hoca'ya yardım etti. Vicdan'ı bir kez daha "Yalan mı söylüyorsun?" diye sıkıştıran Ömer, onları Nisa'nın evine götürdü.
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VİCDAN VE NİLÜFER, NİSA'NIN EVİNDE Nisa ilk başta onları eve almak istemese de Ömer, Vicdan'ın Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu söylediğini ifade etti. Bunu duyan Nisa da istemese de kalmalarını kabul etti. O sırada Nisa'nın evinde olan Nuran duruma çok sinirlenip Gamze'yi aradı. Kızını duyan Fatma Hanım, Nisa'nın evine baskın yapıp hepsini kovacaklarını söylerken Gamze geldi.
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GAMZE DE OLANI BİTENİ ÖĞRENDİ Annesini güçlükle sakinleştiren Gamze ise dönüp neler olduğunu sordu. Ömer de ona Nilüfer'in Tahir'in kızı olabileceğini söyledi. Buna inanmayan Gamze, Vicdan'a oyun oynadığını bildiğini söyledi. Eve dönen Ömer ile Gamze, öpücük meselesiyle ilgili Reşat ve Tahir'e açıklama yaptı.
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ÖMER, GAMZE'Yİ RESMETTİ Onları ikna eden ikili, odada pijamalarını giyip uyumaya çıktı. Gamze ile didişen Ömer, sonrasında dayanamayıp "Sen buradasın diye kalemi elime aldım" diyerek Gamze'yi çizmeye başladı. Resmini bitiren Ömer, Gamze'yi yanında uyuması için ikna etti.
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GAMZE'DEN EVE DESTEK Sabah kalktıklarında elektriğin kesildiğini fark eden Ademoğlu erkekleri, sabah namazına giderken Gamze de faturayı ödeyip durumu çözdü. Kahvaltıda Reşat Hoca'ya lokanta fikrinden bahseden Gamze, onun onayını aldı.
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TAHİR'DEN ŞÜKRAN'I İKNA ÇABASI Bu sırada Tahir de Şükran'ı pastaneye götürmeye ikna etti. Vicdan ile olanların geçmişte kaldığını ve onların gittiğini ifade eden Tahir, "Şükran yalvarıyorum yıkma yuvamızı. Ben boşanmak istemiyorum senden. Ben sensiz yapamam" dedi. "Sana bir şans daha vereceğim ama iki şartım var" diyen Şükran, "Ben çalışacağım ama bana karışmayacaksın. İkinci şartım da ehliyet kursuna yazıldım. Ehliyet alacağım araba kullanacağım" dedi. Tahir de bunları kabul etti.
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"YAZIKLAR OLSUN NİSA" Tahir'le otururken ısmarladığı tatlıları paket yaptıran Şükran, Nisa'nın çocuklarına götürdü. Eve girince Vicdan ve Nilüfer'i gören Şükran "Yazıklar olsun" diyerek gitti. O sırada kapıya gelen Hakan ise Nisa'yı ondan boşanmayacağını ve çocukların velayetini alacağını söyleyerek tehdit etti.
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ŞÜKRAN, TAHİR'DEN HESAP SORDU Ardından Tahir'e hesap sormaya giden Şükran, onunla birlikte Ömer ve Gamze'ye de kızdı. Vicdan'ın Nisa'nın evinde olduğunu öğrenen Tahir, öfkeyle oraya koştu. Vicdan'ın Hakan'ı içeri almasına da sinirlenen Tahir, Ömer ile birlikte onu dışarı attı.
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TAHİR, NİLÜFER'İ ÖĞRENDİ Vicdan'ı da dışarı çıkarmaya çalışan Tahir, Ömer'in Nilüfer'in kızı olabileceğini söylemesiyle yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan Tahir, kardeşine "Gelme peşimden" diyerek gitti.
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VİCDAN'IN İNTİKAM YEMİNİ Gamze de Vicdan'a "Bu insanların hayatlarını mahvettin, mutlu musun?" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Vicdan, "Ben bir Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu kanıtlayayım daha neler yapacağım göreceksiniz. Ben çok çektim, Ademoğlu Ailesi de mutlu olmayacak" dedi.
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NİLÜFER'DEN TAHİR'E: BABAM SEN MİSİN? O sırada Nilüfer'in evden gittiği ortaya çıktı. Çılgına dönen Vicdan, "Babasının kim olduğunu duydu. Kaçmış işte. Hepsi sizin yüzünüzden" dedi. Evden çıktıktan sonra Tahir'i ağlarken gören Nilüfer, onun yanına gidip "Sen benim babam mısın gerçekten?" diye sordu.
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NİLÜFER'DEN ANNESİNE TEHDİT Cevap vermeyen giden Tahir'in peşinden gzöyaşlarına boğulan Nilüfer, eve girdiklerinde Vicdan'a gerçek olup olmadığını sordu. Doğru söylediğini belirten annesine kızan Nilüfer, "Sen intikam almak için kullandın beni. Eğer Tahir benim babamsa, o insanlara kötülük yapmayı bırakacaksın. Her şeyi düzelteceksin yoksa benim yüzümü göremezsin" dedi. Sinirlenen Vicdan, Nilüfer'e evde kalmasını söyleyerek dışarı çıktı.
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ŞÜKRAN HER ŞEYİ ÖĞRENDİ Gerçekleri anlatmaya geldiğini söyleyen ve Şükran'ın karşısına geçen Vicdan, "Ben bir hata yaptım Şükran, anne olarak gerçeği ilk sana söylemem lazımdı. Kızımın babası Tahir" dedi. Vicdan gerçeği söylerken içeri giren Ömer ve Tahir de her şeyi duydu. Duyduklarıyla yıkılan Şükran ise Tahir'e dönüp "Nilüfer senin kızın mı?" diye sordu.
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Şükran'ın Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu öğrenmesine sosyal medyadan yorum yağdı.
"Şükran her şeyi öğrendi"
"Seninle birlikte kahrolduk be Şükran"
"Artık Ömer ile Gamze arasına kimse giremez"
"Şükran bunları hiç hak etmedi"
"Tahir geçmişiyle beni her bölüm biraz daha şaşırtıyor"
"Tahir'in Ömer'e zor zamanlarında hiç destek olmamasına rağmen onun ağabeyini bırakmaması"
"Tahir'in başkalarını yargılayarak kurduğu kalenin nasıl yıkıldığını gördük"