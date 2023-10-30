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İşte 77 Bin Liralık İphone 15 Pro Max'in Maliyeti!

Apple, ABD'de 1199 dolardan satışa çıkardığı iPhone 15 Pro Max'i Türkiye'de 77 bin TL'lik fiyat etiketiyle satıyor. Teknoloji devinin yeni iPhone modelini ne kadara ürettiği ortaya çıktı.

  1. Apple, geçtiğimiz ay iPhone 15 Pro Max'in çıkış yaptığını duyurdu. Yeni iPhone modelinin geçtiğimiz yıla kıyasla üretim maliyetinde artış olduğu aktarıldı.

    Apple, geçtiğimiz ay iPhone 15 Pro Max'in çıkış yaptığını duyurdu. Yeni iPhone modelinin geçtiğimiz yıla kıyasla üretim maliyetinde artış olduğu aktarıldı.

  2. ÜRETİM MALİYETİNDE ARTIŞ Fomalhaut Techno Solutions'ın haberine göre, yeni iPhone'lar parçalarına ayrıldı ve bileşenleri maliyet açısından analiz edilerek Apple'ın iPhone'ları üretmek için gerçekte ne kadar harcadığı ortaya çıkarıldı. Apple'ın bu telefonları üretmek için geçen yıla göre oldukça fazla para ödediği ortaya çıktı.

    ÜRETİM MALİYETİNDE ARTIŞ Fomalhaut Techno Solutions'ın haberine göre, yeni iPhone'lar parçalarına ayrıldı ve bileşenleri maliyet açısından analiz edilerek Apple'ın iPhone'ları üretmek için gerçekte ne kadar harcadığı ortaya çıkarıldı. Apple'ın bu telefonları üretmek için geçen yıla göre oldukça fazla para ödediği ortaya çıktı.

  3. MALİYET YÜZDE 12 DAHA FAZLA Bu analize göre iPhone 15 Pro Max'in malzeme faturası 558 dolar (15.754,29 TL) ve bu da iPhone 14 Pro Max'in üretim maliyetinden yüzde 12 daha fazla. Öte yandan yapılan araştırmalara göre iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro'dan yüzde 8, iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus'tan yüzde 10 ve iPhone 15 ise iPhone 14'ten yüzde 16 daha pahalı.

    MALİYET YÜZDE 12 DAHA FAZLA Bu analize göre iPhone 15 Pro Max'in malzeme faturası 558 dolar (15.754,29 TL) ve bu da iPhone 14 Pro Max'in üretim maliyetinden yüzde 12 daha fazla. Öte yandan yapılan araştırmalara göre iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro'dan yüzde 8, iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus'tan yüzde 10 ve iPhone 15 ise iPhone 14'ten yüzde 16 daha pahalı.

  4. EN PAHALI PARÇASI TELEFOTO KAMERA iPhone 15 Pro Max'in en pahalı yeni parçası tetraprism telefoto kamera oldu. Yeni lens, en yeni Pro Max'in 5x telefoto zoom yapabilmesini sağladı, ancak üretim maliyeti önceki iPhone Pro'ların ve daha küçük iPhone 15 Pro'nun kullandığı 3x telefoto kameradan yaklaşık 4 katı fazla. iPhone 15 Pro Max'te bulunan yeni titanyum kaplı çerçeve ve A17 Pro çipi, iPhone 14 Pro Max'in önceki paslanmaz çelik gövdesi ve A16 Bionic çipinden sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 27 oranında daha pahalı. iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'in lansman fiyatından 100 dolar (2823 Türk Lirası) daha yüksek bir başlangıç fiyatına sahip.

    EN PAHALI PARÇASI TELEFOTO KAMERA iPhone 15 Pro Max'in en pahalı yeni parçası tetraprism telefoto kamera oldu. Yeni lens, en yeni Pro Max'in 5x telefoto zoom yapabilmesini sağladı, ancak üretim maliyeti önceki iPhone Pro'ların ve daha küçük iPhone 15 Pro'nun kullandığı 3x telefoto kameradan yaklaşık 4 katı fazla. iPhone 15 Pro Max'te bulunan yeni titanyum kaplı çerçeve ve A17 Pro çipi, iPhone 14 Pro Max'in önceki paslanmaz çelik gövdesi ve A16 Bionic çipinden sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 27 oranında daha pahalı. iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'in lansman fiyatından 100 dolar (2823 Türk Lirası) daha yüksek bir başlangıç fiyatına sahip.

  5. MALİYETİN BİR KISMINI KENDİSİ KARŞILIYOR <br> Satış fiyatında 1.099 dolardan (31.028,62 TL) 1.199 dolara (33.851,97 TL) çıkmak yaklaşık %8'lik bir fiyat artışı anlamına geliyor, buna göre Apple ekstra maliyetin bir kısmını kendisi karşılıyor. <br> ZARAR ETMEDİĞİ BELİRTİLDİ <br> Yine de Apple'ın kar departmanında zarar etmediği belirtildi. Apple, iPhone 15 Pro Max için artan malzeme maliyetlerine rağmen satılan her birimden %53 kar elde ediyor. Ancak bu maliyet, Ar-Ge maliyetlerini, pazarlamayı, nakliyeyi, paketlemeyi vb. hesaba katmadan yapıldı. <br>(Haberdeki fiyat hesaplamalarında 30 Ekim 2023 tarihindeki dolar kuru baz alınmıştır.)

    MALİYETİN BİR KISMINI KENDİSİ KARŞILIYOR
    Satış fiyatında 1.099 dolardan (31.028,62 TL) 1.199 dolara (33.851,97 TL) çıkmak yaklaşık %8'lik bir fiyat artışı anlamına geliyor, buna göre Apple ekstra maliyetin bir kısmını kendisi karşılıyor.
    ZARAR ETMEDİĞİ BELİRTİLDİ
    Yine de Apple'ın kar departmanında zarar etmediği belirtildi. Apple, iPhone 15 Pro Max için artan malzeme maliyetlerine rağmen satılan her birimden %53 kar elde ediyor. Ancak bu maliyet, Ar-Ge maliyetlerini, pazarlamayı, nakliyeyi, paketlemeyi vb. hesaba katmadan yapıldı.
    (Haberdeki fiyat hesaplamalarında 30 Ekim 2023 tarihindeki dolar kuru baz alınmıştır.)