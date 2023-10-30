İşte 77 Bin Liralık İphone 15 Pro Max'in Maliyeti!

EN PAHALI PARÇASI TELEFOTO KAMERA iPhone 15 Pro Max'in en pahalı yeni parçası tetraprism telefoto kamera oldu. Yeni lens, en yeni Pro Max'in 5x telefoto zoom yapabilmesini sağladı, ancak üretim maliyeti önceki iPhone Pro'ların ve daha küçük iPhone 15 Pro'nun kullandığı 3x telefoto kameradan yaklaşık 4 katı fazla. iPhone 15 Pro Max'te bulunan yeni titanyum kaplı çerçeve ve A17 Pro çipi, iPhone 14 Pro Max'in önceki paslanmaz çelik gövdesi ve A16 Bionic çipinden sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 27 oranında daha pahalı. iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'in lansman fiyatından 100 dolar (2823 Türk Lirası) daha yüksek bir başlangıç fiyatına sahip.