Dilek Taşı Kadrosuna EDHO'dan Transfer!
Dilek Taşı kadrosuna EDHO'dan transfer!
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Kanal D'de ekrana getirilen 80'lı yılların anlatıldığı Dilek Taşı dizisi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.
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Yayınlandığı döneme damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Savaş Özdemir, Dilek Taşı dizisi ile yeniden ekranlara dönüyor.
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Usta aktör Savaş Özdemir Kanal D'nin Dilek Taşı dizisine transfer oldu. Özdemir, dizide derin devlet görevlisi Kubilay karakterini canlandıracak.
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SAVAŞ ÖZDEMİR DİLEK TAŞI KADROSUNA DAHİL OLDU
Dilek Taşı dizisinin kadrosuna dahil olan usta oyuncu Savaş Özdemir, dizide derin devlet görevlisi Kubilay karakterine hayat verecek. Senaryo ekibi değişen Dilek Taşı'nın yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor.