Dilek Taşı kadrosuna EDHO'dan transfer!

Yayınlandığı döneme damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Savaş Özdemir, Dilek Taşı dizisi ile yeniden ekranlara dönüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net