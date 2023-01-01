Sokak Ortasında Silahlı Saldırı
Diyarbakır'da oto galerici Serdar Tokur, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 3 şüphelinin kaçtığı araç ise 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
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Diyarbakırlı galerici iş yerinin önünde öldürüldü.
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Sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a tabanca ile peş peşe ateş etti.
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Tokur, yere yığılırken sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı.
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O anlar güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan Tokur hayatını kaybetti.
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Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
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Polis otomobilde inceleme yaparken soruşturma sürüyor.
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