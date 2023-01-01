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Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

Diyarbakır'da oto galerici Serdar Tokur, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 3 şüphelinin kaçtığı araç ise 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

  1. Diyarbakırlı galerici iş yerinin önünde öldürüldü.

    Diyarbakırlı galerici iş yerinin önünde öldürüldü.

  2. Sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a tabanca ile peş peşe ateş etti.

    Sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a tabanca ile peş peşe ateş etti.

  3. Tokur, yere yığılırken sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı.

    Tokur, yere yığılırken sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı.

  4. O anlar güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan Tokur hayatını kaybetti.

    O anlar güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan Tokur hayatını kaybetti.

  5. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

  6. Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

    Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

  7. Polis otomobilde inceleme yaparken soruşturma sürüyor.

    Polis otomobilde inceleme yaparken soruşturma sürüyor.