Diyarbakır'da Şüpheli Valiz Paniği

Diyarbakır?ın Bağlar ilçesinde şüpheli valiz paniği yaşandı. İlçedeki Cemiloğlu Caddesi üzerinde unutulan valiz polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi.

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