Diyarbakır'da Şüpheli Valiz Paniği
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cadde üzerinde unutulan valiz, bomba paniği yaşanmasına neden oldu. Emniyet güçlerinin fünye ile patlattığı valiz, boş çıktı.
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Diyarbakır?ın Bağlar ilçesinde şüpheli valiz paniği yaşandı. İlçedeki Cemiloğlu Caddesi üzerinde unutulan valiz polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri, valizin bulunduğu yolu trafiğe kapatıp, güvenlik şeridi çekti.
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Bomba imha ekibi, özel kıyafet giyip çantaya fünye yerleştirdikten sonra kontrollü bir şekilde valizi patlattı.
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Bomba imha ekiplerinin kontrol ettikleri çanta boş çıkarken, yol tekrar trafiğe açıldı.