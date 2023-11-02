2024 hac kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye'de yaşayan ve hac ibadetini yerine getirmek için kayıt yaptıran hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında, 2024 hac kura sonuçlarını sorgulayacak. Peki, hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?