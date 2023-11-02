Hac Kuraları Ne Zaman, Saat Kaçta Çekilecek?

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Bakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
Göztepe-Altay maçındaki 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
MEB, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve beklentilerini alacak
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durduruldu
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
Kartlı ödeme tutarı Eylül'de yüzde 122 arttı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada bozma ilamına uyuldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
Bakan Bolat: 2023'te 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlendi
Bakan Bolat: 2023'te 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlendi
Bu ilde 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtılıyor
Bu ilde 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtılıyor
Bakanlıktan Yılmaz Büyükerşen dahil 59 kişiye 'otel' soruşturması
Bakanlıktan Yılmaz Büyükerşen dahil 59 kişiye 'otel' soruşturması
Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
Bakan Tunç: AYM'nin Can Atalay kararına saygı duyacağız
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
MEB 'Akıllı Eğitim Haritası'nı hayata geçirdi
Uygulama başladı: 22 milyar dolarlık araç piyasaya girecek
Uygulama başladı: 22 milyar dolarlık araç piyasaya girecek
'Şahane' ve 'efsane' indirim kampanyalarına dikkat!
'Şahane' ve 'efsane' indirim kampanyalarına dikkat!
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı
Dolarda yeni zirve 28,32 TL
Dolarda yeni zirve 28,32 TL
Üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Yıl 2023... Adli para cezaları neden bankalardan ödenemiyor?
Yıl 2023... Adli para cezaları neden bankalardan ödenemiyor?
İnternet ilanlarında yeni dönem başladı
İnternet ilanlarında yeni dönem başladı

Hac Kuraları Ne Zaman, Saat Kaçta Çekilecek?

2024 Diyanet hac kura çekimi sorgulama ekranı

  1. 2024 hac kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye'de yaşayan ve hac ibadetini yerine getirmek için kayıt yaptıran hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında, 2024 hac kura sonuçlarını sorgulayacak. Peki, hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?

    2024 hac kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye'de yaşayan ve hac ibadetini yerine getirmek için kayıt yaptıran hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında, 2024 hac kura sonuçlarını sorgulayacak. Peki, hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?

  2. HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK? Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası 2 Kasım 2023 Perşembe günü (yarın) çekilecek. Başkanlık genel merkezindeki kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın butona basmasıyla gerçekleşecek. Adaylar, Hac kura sonuçlarını yarın akşam saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

    HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK? Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası 2 Kasım 2023 Perşembe günü (yarın) çekilecek. Başkanlık genel merkezindeki kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın butona basmasıyla gerçekleşecek. Adaylar, Hac kura sonuçlarını yarın akşam saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

  3. HAC KURALARI NASIL YAPILACAK? Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

    HAC KURALARI NASIL YAPILACAK? Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

  4. SONUÇLAR E-DEVLET'TEN DUYURULACAK Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2024 hac kura sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

    SONUÇLAR E-DEVLET'TEN DUYURULACAK Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2024 hac kura sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

  5. 2024 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK? <br> 2024 hac ibadeti için ücretlerin kura çekimi sonrasında açıklanması bekleniyor. <br> Öte yandan geçtiğimiz yıl açıklanan 1 kişilik hac fiyatları şöyleydi: <br> 2 Kişilik Oda 26.000 SAR 3 Kişilik Oda 24.000 SAR 4 Kişilik Oda 22.000 SAR

    2024 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
    2024 hac ibadeti için ücretlerin kura çekimi sonrasında açıklanması bekleniyor.
    Öte yandan geçtiğimiz yıl açıklanan 1 kişilik hac fiyatları şöyleydi:
    2 Kişilik Oda 26.000 SAR 3 Kişilik Oda 24.000 SAR 4 Kişilik Oda 22.000 SAR