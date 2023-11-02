Yıllar Önceki Halini Görenler Tanıyamadı!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması bu sezon 'All Star' konsepti ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Masterchef All Star'da mücadele eden Tahsin Küçük ise diğer yarışmacılar ile girdiği diyaloglar ve yaptığı yemekler ile sosyal medyadan yoğun ilgi görüyor.