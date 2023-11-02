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Yıllar Önceki Halini Görenler Tanıyamadı!

MasterChef Tahsin'in yıllar önceki hali ortaya çıktı!

  1. Şimdilerde Masterchef All Star yarışmasında gösterdiği performans ile tanınan Tahsin Küçük, yayınlanan son bölüm ile sosyal medyada merak konusu oldu. MasterChef Tahsin'in yıllar önce Acun Ilıcalı'nın ünlü yarışmasına da katıldığı ortaya çıktı.

    Şimdilerde Masterchef All Star yarışmasında gösterdiği performans ile tanınan Tahsin Küçük, yayınlanan son bölüm ile sosyal medyada merak konusu oldu. MasterChef Tahsin'in yıllar önce Acun Ilıcalı'nın ünlü yarışmasına da katıldığı ortaya çıktı.

  2. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı, ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da yarışmacı şefler arasında yer alan Tahsin Küçük'ün yıllar önceki hali sosyal medyada paylaşıldı.

    Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı, ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da yarışmacı şefler arasında yer alan Tahsin Küçük'ün yıllar önceki hali sosyal medyada paylaşıldı.

  3. Çıkan fotoğraflar üzerine sosyal medyanın merak konusu olan Tahsin Küçük'ün yine Acun Ilıcalı'ya ait olan 'Ver Fırına' adlı programda da yer aldığı öğrenildi. MasterChef Tahsin'in o zamanki halini görenler hayrete düştü.

    Çıkan fotoğraflar üzerine sosyal medyanın merak konusu olan Tahsin Küçük'ün yine Acun Ilıcalı'ya ait olan 'Ver Fırına' adlı programda da yer aldığı öğrenildi. MasterChef Tahsin'in o zamanki halini görenler hayrete düştü.

  4. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması bu sezon 'All Star' konsepti ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Masterchef All Star'da mücadele eden Tahsin Küçük ise diğer yarışmacılar ile girdiği diyaloglar ve yaptığı yemekler ile sosyal medyadan yoğun ilgi görüyor.

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması bu sezon 'All Star' konsepti ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Masterchef All Star'da mücadele eden Tahsin Küçük ise diğer yarışmacılar ile girdiği diyaloglar ve yaptığı yemekler ile sosyal medyadan yoğun ilgi görüyor.

  5. 1997 yılında dünyaya gelen Tahsin Küçük'ün yarışmadan yıllar önceki hali sosyal medyada hızla yayılarak olay oldu.

    1997 yılında dünyaya gelen Tahsin Küçük'ün yarışmadan yıllar önceki hali sosyal medyada hızla yayılarak olay oldu.

  6. Bu sayede MasterChef Tahsin'in 2014-2015 yılları arasında ekrana getirilen Arda Türkmen, Burcu Esmersoy ve Emel Başdoğan'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Ver Fırına' programında da yarıştığı ortaya çıktı.

    Bu sayede MasterChef Tahsin'in 2014-2015 yılları arasında ekrana getirilen Arda Türkmen, Burcu Esmersoy ve Emel Başdoğan'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Ver Fırına' programında da yarıştığı ortaya çıktı.

  7. MasterChef Tahsin'in o dönemde de girdiği diyaloglar ile ön plana çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin eski halini görenler çok şaşırdı.

    MasterChef Tahsin'in o dönemde de girdiği diyaloglar ile ön plana çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin eski halini görenler çok şaşırdı.

  8. İşte, MasterChef Tahsin'in eski hali;

    İşte, MasterChef Tahsin'in eski hali;