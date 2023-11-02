Güllü İğne İpliğe Döndü!
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü son halini paylaştı
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Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak son işiyle olay oldu. Son günlerde ikinci şubesini Bakü'da açmanın heyecanını yaşayan Güllü Erhan'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali...
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Uzun zamandır ekrasnlarda yer almayan Erhan Ufak uzakta eşi ve çocuklarıyla bir yaşam sürdürüyor.
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Dokuz sezon devam edip kitleleri televizyon karşısına bağlayan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı ekranları bıraktı.
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YENİ HAYATI ŞAŞIRTTI 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü oyunculuğu bırakmadığını söyledi. Erhan Ufak İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurmuş ama hayatının büyük bir kısmını şu aralar Azerbaycan'da geçiriyormuş. 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak Türk Sanat Akademisi kurduğunu ve yeni hayatını şu sözlerle anlatıyor:
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"Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum.
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140 KİLODAN 85 KİLOYA DÜŞTÜ! Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu.
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140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.
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Ufak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu fotoğraf karesine 'Herşeyin Güzel Bir Yönü Vardır Fakat Herkes Bunu Göremez ?' sözleriyle paylaştı.
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Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun kır saçları dikkatlerden kaçmadı. Son halini paylaşan oyuncuyu görenlerin aklına hemen Şaşmaz'ın açıklaması geldi. İşte o poz;
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NECATİ ŞAŞMAZ'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI! Kurtlar Vadisi Güllü'nün pozlarına "Güllü Erhan bomba gibi dönecek", "Abi Kurtlar Vadisi Kaos'ta olacak mısın?", "Ehan abi Necati abi açıklama yaptı sen de var mısın Gülllü abim" yorumları yağdı.
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İşte Kurtlar Vadisi Güllü Erhan ve mütevazı yaşamından kareler.
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Habertürk'e konuşan Erhan Ufak hem diziyi hem de şimdilerde neler yaptığını anlattı.
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Osman Sınav ve Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği 'Kurtlar Vadisi' Türkiye'nin soluksuz izlediği dizilerden biriydi. Yayınlandığı perşembe akşamları adeta Türkiye'de hayat duruyordu. Hatta ana haber bültenleri boşalan caddeleri ve sokakları bile ekranlarına taşıyordu
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NECATİ VE RACİ ŞAŞMAZ SAYESİNDE OYUNCU OLDUM Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapan Erhan Ufak'ın televizyon serüveni Necati ve Raci Şaşmaz kardeşler sayesinde başlamış. Oyunculuk eğitimi olmadığını söyleyen Erhan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." dedi.
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ERHAN UFAK KİMDİR? 5 Mayıs 1978, Elazığ doğumlu oyuncu Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi serisinde canlandırmış olduğu Erhan Ufuk karakteriyle tanınmıştı. Karakterle efsaneleşen oyuncu sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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2015 senesinde Süreyya Kul ile evlenen Ufak'ın Mehmet Can ve Mirau adında iki çocuğu bulunuyor.
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Çocuklarıyla mutlu ve keyifli anlarını sosyal medya üzerinden paylaşan Ufak'ın takipçileri de paylaşımlarına yoğun ilgi gösteriyor.
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