Yapay Zeka, Kanserin İlerleyişini Tespit Etmede Laboratuvardan 2 Kat Daha İyi Sonuç Verdi

Bilim insanları, bu durumun ayrıca yapay zekanın diğer kanserleri erken teşhis etme potansiyelini de gösterdiğini söyledi. Uzmanlara göre bilgisayarlar büyük miktarda bilgiyle beslenebilir ve tahminlerde bulunmak, sorunları çözmek ve hatta kendi hatalarından ders çıkarmak için bu bilgilerdeki örüntüleri tanımlamak üzere eğitilebilir.