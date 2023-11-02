Yapay Zeka, Kanserin İlerleyişini Tespit Etmede Laboratuvardan 2 Kat Daha İyi Sonuç Verdi
Araştırmacılar, bu durumun binlerce kişiye umut olduğunu söyledi.
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İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmaya göre yapay zeka, nadir bir kanser türü olan sarkomun (yumuşak doku kanseri) agresifliğini derecelendirmede, kullanılan mevcut yöntemlerden iki kat daha iyi sonuç verdi.
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Yapay zeka, çıplak gözle görülemeyen ayrıntıları tanıyarak, laboratuvar analizindeki yüzde 44'lük orana kıyasla yüzde 82 oranında doğru sonuç verdi.
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"BİNLERCE KİŞİYE FAYDA SAĞLAYABİLİR" Royal Marsden Hastanesi ve Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacılar, bunun kanser tedavisini iyileştirebileceğini ve her yıl binlerce kişiye fayda sağlayabileceğini belirtti.
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Bilim insanları, bu durumun ayrıca yapay zekanın diğer kanserleri erken teşhis etme potansiyelini de gösterdiğini söyledi. Uzmanlara göre bilgisayarlar büyük miktarda bilgiyle beslenebilir ve tahminlerde bulunmak, sorunları çözmek ve hatta kendi hatalarından ders çıkarmak için bu bilgilerdeki örüntüleri tanımlamak üzere eğitilebilir.
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Royal Marsden Hastanesi?nde danışman radyolog ve Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nde kişiselleştirilmiş onkoloji için görüntüleme profesörü olan Profesör Christina Messiou, "Bu son teknolojinin potansiyeli bizi inanılmaz derecede heyecanlandırıyor. Yapay zeka, daha hızlı teşhis ve daha etkili bir şekilde kişiselleştirilmiş tedavi yoluyla hastaların daha iyi sonuçlar almasını sağlayabilir." dedi.
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ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI? Lancet Oncology adlı bilimsel dergide yazan araştırmacılar, 170 hastanın taramalarında çıplak gözle görülemeyen retroperitoneal sarkom (karnın arka kısmındaki bağ dokusunda gelişen) belirtilerini tespit etmek için radyomiks adı verilen bir teknik kullandı.
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Yapay zeka algoritması bu verilerle, Avrupa ve ABD'deki diğer 89 hastanın tümörlerinin agresifliğini, kanserli dokunun küçük bir kısmının mikroskop altında analiz edildiği biyopsilerden çok daha doğru bir şekilde röntgen görüntülerini inceleyerek değerlendirdi.
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Messiou, bu teknolojinin eninde sonunda tüm dünyada kullanılabileceğini, yüksek riskli hastalara özel tedavi uygulanırken düşük riskli hastaların gereksiz tedavilerden ve takip taramalarından kurtulabileceğini belirtti. Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Paul Huang ise "Bu tür bir teknoloji, kanserlerinin spesifik biyolojisine göre kişiselleştirilmiş tedavi planları sağlayarak sarkomlu insanların yaşamlarını dönüştürme potansiyeline sahiptir.Böylesine umut verici bulgular görmek harika." diye konuştu.