İiştahınızı Anında Kesen Mucize Tarif!
Doktor Ender Saraç, kilo vermek için bilinmesi gerekenleri tek tek sıraladı.
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Dr. Ender Saraç zayıflamak isteyen birçok kişiyi yakından ilgilendiren dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Saraç, kilo verme sürecinde kontrollü iştahı sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için uygulamanız gereken etkili bir tarif önerdi. Birçok farklı nedenden dolayı kilo vermekte problem yaşayanların imdadına yetişecek bu yöntem sayesinde iştahınız anında kesilecek. İşte o tarif...
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Sağlıklı yaşam ve beslenme konularındaki bilgisiyle tanınan Doktor Ender Saraç, kilo vermek için bilinmesi gerekenleri tek tek sıraladı. Zayıflamak ve sağlıklı bir vücuda kavuşmak için yanlış diyetler yapmak yerine doğru yaklaşmanın altını çizen Saraç, basit tariflerle kilo verme sürecini hızlandırabilirsiniz açıklamasında bulundu.
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Saraç, iştah hakkında, "Bir kişinin hayatta kalma aşamasında çok güçlü olduğunu, kendini başarılı bir şekilde devam ettirmek için gerekli gıdaları alma dürtüsüne sahip olduğunu gösterir" diye konuşuyor.
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ARAŞTIRMADA ÇIKAN SONUÇ ŞAŞIRTTI İştah kesen zayıflama ilaçlarından uzak durulması gerektiğini vurgulayan Ender Saraç, Yeşil elma ve nane kokusunun araştırmalar sonucunda iştah problemlerini etkileyerek kesebildiği açıkladı.
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Dr. Ender Saraç bu kokuların yanı sıra zerdaçalın da iştah kesmede faydalı olduğunu belirtiyor. Saraç bu kokulardan faydalanabilmek için yağ şeklinde kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.
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Yeşil elma ve nane yağını kumaş bir parçaya damlatıp gün içerisinde koklamanın iştahı dengelemede etkili faydaları bulunuyor. Ancak doğal kokular tercih ettiğinizden emin olun. Aynı zamanda dilerseniz taze nane de kullanabilirsiniz.
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İştahı kesebilmek kilo verme sürecine yapılacak en önemli katkılardan biridir. Bu aşamadan sonra kontrollü bir şekilde kilo vermeye başlamak eskisi kadar zorlayıcı olmaz.
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Doğal kokular sayesinde iştahınızı kesebilirsiniz. Dr. Ender Saraç kokuların yanı sıra iştahı en sağlıklı şekilde kesebilmek için özel çay tarifini paylaştı.
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İŞTAHI ANINDA KESEN MUCİZE TARİF
MALZEMELER:
- Ihlamur - Taze nane - Zerdeçal - Mate bitkisi - Kaynar su
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YAPILIŞI Bütün malzemeleri kullanarak yaptığınız çayı demlenmesi için kenara alın.
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BU YÖNTEMİ MUTLAKA DENEYİN Çayın demlenmesini beklerken 1 tatlı kaşığı keten tohumu,1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 1 yemek kaşığı sarı leblebiyi karıştırarak dövülmüş hale getirin.
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Dikkat etmeniz gereken püf noktası da keten tohumunun daha az dövülmüş olması gerektiği. Hazırladığınız karışımdan 1-2 çorba kaşığı tükettikten sonra demlediğiniz çayı içebilirsiniz.
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Ünlü Doktor Saraç'a göre bu karışım, yalnızca iştahı kesmekle kalmayıp birçok sağlık sorununu da önlecektir.