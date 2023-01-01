'Doğum Günün Kutlu Olsun Babacığım'
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu babasının doğum gününü kutladı
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı. Tek yumurta ikizleri, Antalya?daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.
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Akpınar'ın "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm" açıklamasının ardından Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Usta oyuncu bugün 82'nci yaşını kutluyor. Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutladı.
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Nebioğlu, "Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi" dedi.
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İSYAN ETTİ Öte yandan Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Hakkında yapılan eleştirilere isyan eden Nebioğlu, "Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum! Nebioğlu ailesi ve Şener ailesini neden çekmediniz o zaman? Neden konuşturamadınız onları? Ben ortaya çıktıysam, biz ortaya çıktıysak tüm kötülüklere karşı isyan etmiş olduğumuz içindir! 15 yıldır kendisini (Metin Akpınar) ikna etme çabalarım karşısında tabii ki sus payını vermek isteyecekti!" dedi.
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Nebioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Başka ailelerin elinden tutarken, benim psikolojimi bozarlarken, kendine gebe bıraktığı konuları nereden bileceksiniz? Başkaları dede, baba derken Metin babamın üzerinden prim yaparlarken, iş olanakları sağlanırken, izlediklerimden sonra ben uyum sağlayamadığım mesleğimi, ödenmeyen sigortalarımı düşünüyordum! Benim 30 senedir annem de var, babam da var. Kimsemiz yoktu! Şimdi kaç tane manevi annem, kaç tane babam oldu, ağabeyim oldu!"