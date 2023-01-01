Arsasının Fiyatı Gündem Oldu!

13 DÖNÜMLÜK ARSA 1000 DOLAR Deniz Sarı'ya konuk olan Ali Sürmeli konuşmasının devamında ise "Kadırga'da bu sene 41. yılım... 1+0 ahşap bir ev. 6 dönüm burayı aldım,12-13 sene önce... 6 dönüme hiçbir şeye izin yok dediler. O zamanın parası 100 bine bu 6 dönümü almışım, yan tarafı yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 istedi. 13 dönümü 13 sene önce 300'e aldım, bin dolarmış... Akademi kuracağız o zaman, ama gaz veren herkes kenara çekildi. Planladım bundan 12 tane koyacağız hadi el atın, yok! Keçi sürüsü dağıldı böyle kaldı" açıklamasında bulundu.