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Arsasının Fiyatı Gündem Oldu!

Şehir yaşamından uzaklaşmak için 13 yıl önce arsa alan Sürmeli, arsasını kaça aldığını da açıkladı.

  1. Deli Yürek, Kurtlar Vadisi dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin 13 dönüm arsası gündem oldu. Şehir yaşamından uzaklaşmak için 13 yıl önce arsa alan Sürmeli, arsasını kaça aldığını da açıkladı.

    Deli Yürek, Kurtlar Vadisi dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin 13 dönüm arsası gündem oldu. Şehir yaşamından uzaklaşmak için 13 yıl önce arsa alan Sürmeli, arsasını kaça aldığını da açıkladı.

  2. Dizilerde yer almadığı dönemlerde gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncu Ali Sürmeli yıllar önce aldığı arsanın fiyatıyla gündem oldu.

    Dizilerde yer almadığı dönemlerde gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncu Ali Sürmeli yıllar önce aldığı arsanın fiyatıyla gündem oldu.

  3. 41 yıldır Assos?taki Kadırga Koyu?nda yaşayan Ali Sürmeli yaşadığı hayata dair merak edilenleri anlattı.

    41 yıldır Assos?taki Kadırga Koyu?nda yaşayan Ali Sürmeli yaşadığı hayata dair merak edilenleri anlattı.

  4. Bir arsa içinde tek katlı bir ahşap evde yaşayan usta oyuncu çocukluğundan beri sürekli sürgün halinde yaşadığını anlatarak "81 yazında buraya geldim, arkadaşımın evini yapmıştık, elektriği çekiyorum. Biz geldiğimizde sadece eşekler vardı. Ama bir uykusu var, Bingöl'de yaylada yatıyorsun..." dedi.

    Bir arsa içinde tek katlı bir ahşap evde yaşayan usta oyuncu çocukluğundan beri sürekli sürgün halinde yaşadığını anlatarak "81 yazında buraya geldim, arkadaşımın evini yapmıştık, elektriği çekiyorum. Biz geldiğimizde sadece eşekler vardı. Ama bir uykusu var, Bingöl'de yaylada yatıyorsun..." dedi.

  5. 13 DÖNÜMLÜK ARSA 1000 DOLAR Deniz Sarı'ya konuk olan Ali Sürmeli konuşmasının devamında ise "Kadırga'da bu sene 41. yılım... 1+0 ahşap bir ev. 6 dönüm burayı aldım,12-13 sene önce... 6 dönüme hiçbir şeye izin yok dediler. O zamanın parası 100 bine bu 6 dönümü almışım, yan tarafı yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 istedi. 13 dönümü 13 sene önce 300'e aldım, bin dolarmış... Akademi kuracağız o zaman, ama gaz veren herkes kenara çekildi. Planladım bundan 12 tane koyacağız hadi el atın, yok! Keçi sürüsü dağıldı böyle kaldı" açıklamasında bulundu.

    13 DÖNÜMLÜK ARSA 1000 DOLAR Deniz Sarı'ya konuk olan Ali Sürmeli konuşmasının devamında ise "Kadırga'da bu sene 41. yılım... 1+0 ahşap bir ev. 6 dönüm burayı aldım,12-13 sene önce... 6 dönüme hiçbir şeye izin yok dediler. O zamanın parası 100 bine bu 6 dönümü almışım, yan tarafı yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 istedi. 13 dönümü 13 sene önce 300'e aldım, bin dolarmış... Akademi kuracağız o zaman, ama gaz veren herkes kenara çekildi. Planladım bundan 12 tane koyacağız hadi el atın, yok! Keçi sürüsü dağıldı böyle kaldı" açıklamasında bulundu.

  6. Usta oyuncu Ali Sürmeli "Mütevazi diyor herkes ama lüks yaşıyorum. İçeride Hilton banyosu var" diyerek herkesi şaşırttı.

    Usta oyuncu Ali Sürmeli "Mütevazi diyor herkes ama lüks yaşıyorum. İçeride Hilton banyosu var" diyerek herkesi şaşırttı.