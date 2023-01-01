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İstanbul'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde yağışlı hava etkisini artırdı.

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. İstanbul'da beklenen yağış dün akşam saatlerinde etkili oldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. İstanbul'da beklenen yağış dün akşam saatlerinde etkili oldu.

  2. İş çıkışı etkili olan sağanak yağış trafiği de olumsuz etkiledi. Mesai saatinin bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 90'lara kadar çıktı.

    İş çıkışı etkili olan sağanak yağış trafiği de olumsuz etkiledi. Mesai saatinin bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 90'lara kadar çıktı.

  3. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

  4. Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da rögarların taşması dolayısıyla bazı bölümlerde su birikintileri oluştu.

    Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da rögarların taşması dolayısıyla bazı bölümlerde su birikintileri oluştu.

  5. Esnaf, suyun dükkanlarına girmemesi için büyük çaba harcadı.

    Esnaf, suyun dükkanlarına girmemesi için büyük çaba harcadı.

  6. Anadolu Yakası'nda sağanaktan en çok Ümraniye ve Çekmeköy etkilendi. Çekmeköy Metro İstasyonu'nun tavanından istasyona su aktı, yolcular zor anlar yaşadı.

    Anadolu Yakası'nda sağanaktan en çok Ümraniye ve Çekmeköy etkilendi. Çekmeköy Metro İstasyonu'nun tavanından istasyona su aktı, yolcular zor anlar yaşadı.

  7. Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'ndeki bir otopark suyla doldu. Altınşehir Mahallesi'nde rögarların tıkanması sonucu sürücüler suyun yükseldiği yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

    Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'ndeki bir otopark suyla doldu. Altınşehir Mahallesi'nde rögarların tıkanması sonucu sürücüler suyun yükseldiği yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

  8. İstanbul'un en işlek noktalarından olan Taksim İstiklal Caddesi'nde de yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstiklal Caddesi'nde rögardan taşan sular nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

    İstanbul'un en işlek noktalarından olan Taksim İstiklal Caddesi'nde de yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstiklal Caddesi'nde rögardan taşan sular nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

  9. Alemdağ Caddesi de sular altında kaldı. Yukarı Dudullu Divan Caddesi'nin bir bölümü adeta göle döndü. Bazı araçlar kaza riskine karşı dikkatli hareket ederken, bazı araçlar yolda durmak zorunda kaldı.

    Alemdağ Caddesi de sular altında kaldı. Yukarı Dudullu Divan Caddesi'nin bir bölümü adeta göle döndü. Bazı araçlar kaza riskine karşı dikkatli hareket ederken, bazı araçlar yolda durmak zorunda kaldı.

  10. Çekmeköy'de Mimar Sinan Caddesi ile Vezir ve Çağlar sokaklarda da su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları çekerek kurtardı.

    Çekmeköy'de Mimar Sinan Caddesi ile Vezir ve Çağlar sokaklarda da su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları çekerek kurtardı.

  11. İŞ YERİNİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Ataşehir'de sağanak ve rüzgarın da etkisiyle bir iş yerinin dış cephe kaplaması park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İŞ YERİNİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Ataşehir'de sağanak ve rüzgarın da etkisiyle bir iş yerinin dış cephe kaplaması park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

  12. Ekipler sokağı trafiğe kapatırken, vatandaşlar otomobilin üzerindeki dış cephe parçasını forklift yardımıyla kaldırdı.

    Ekipler sokağı trafiğe kapatırken, vatandaşlar otomobilin üzerindeki dış cephe parçasını forklift yardımıyla kaldırdı.

  13. İş yeri sahibi Cihat Zengin, olayın yağmur ve rüzgardan kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, ''Araç park halindeymiş, herhangi bir yaralanma yok. Maddi zararımız var." dedi.

    İş yeri sahibi Cihat Zengin, olayın yağmur ve rüzgardan kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, ''Araç park halindeymiş, herhangi bir yaralanma yok. Maddi zararımız var." dedi.

  14. İKİ TELEFERİK HATTI HAVA MUHALEFETİ DOLAYISIYLA İŞLETMEYE KAPATILDI Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefetinden dolayı işletmeye kapatıldığı açıklandı.

    İKİ TELEFERİK HATTI HAVA MUHALEFETİ DOLAYISIYLA İŞLETMEYE KAPATILDI Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefetinden dolayı işletmeye kapatıldığı açıklandı.

  15. HAVA TRAFİĞİ DE OLUMSUZ ETKİLENDİ İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kısa süreli rötarlar oluşmaya başladı. Bu arada tur atan yakıt kritiği durumunda olan uçaklar çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

    HAVA TRAFİĞİ DE OLUMSUZ ETKİLENDİ İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kısa süreli rötarlar oluşmaya başladı. Bu arada tur atan yakıt kritiği durumunda olan uçaklar çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

  16. Akşam saatlerinde çakan şimşekler de, Ümraniye ilçesinde gökyüzünü aydınlattı.

    Akşam saatlerinde çakan şimşekler de, Ümraniye ilçesinde gökyüzünü aydınlattı.

  17. YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK? Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

    YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK? Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.