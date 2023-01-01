İstanbul'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

HAVA TRAFİĞİ DE OLUMSUZ ETKİLENDİ İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kısa süreli rötarlar oluşmaya başladı. Bu arada tur atan yakıt kritiği durumunda olan uçaklar çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.