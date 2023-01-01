Yedek Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişinde adı çıkmayan hacı adayları şimdi ise yedek kura çekimine odaklandı.
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2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçlarına saat 21.00?den itibaren e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. Kura sonuçlarının da ilan edilmesi ile bu kez yedek kura çekimi gündeme geldi. İşte, 2024 hac kura çekimi hakkında son gelişmeler...
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HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN? yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi. 2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 83 bin 430 kişi, kesin kayıtları 6-24 Kasım tarihleri arasında yaptırabilecek. Suudi Arabistan makamlarınca Türkiye'ye verilen hac kotasının artırılacağı tahmin ediliyor. 2024 HAC KURA ÇEKİMİ: Yedek hac kuraları ne zaman çekilecek? - 3
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YEDEK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Hac yedek kontenjanları, kesin kayıtlarını gerçekleştirmeyen hacı adaylarının netleşmesi sonrası belirlenecek ve kayıt hakkı elde edecek. Kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacak. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.