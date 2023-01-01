Yedek Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek?

2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçlarına saat 21.00?den itibaren e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. Kura sonuçlarının da ilan edilmesi ile bu kez yedek kura çekimi gündeme geldi. İşte, 2024 hac kura çekimi hakkında son gelişmeler...