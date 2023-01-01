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PS Plus Kasım 2023 Oyunları Duyuruldu

PlayStation Plus Kasım ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?

  1. PlayStation, her ay kullanıcıların ücretsiz olarak 3 oyunu kütüphanelerine eklemesine olanak sağladığı Plus oyunlarının Kasım ayı serisini duyurdu. Yalnızca Plus abonelerinin yararlanabileceği özellikte Kasım ayı için duyurulan oyunlar şöyle;

    PlayStation, her ay kullanıcıların ücretsiz olarak 3 oyunu kütüphanelerine eklemesine olanak sağladığı Plus oyunlarının Kasım ayı serisini duyurdu. Yalnızca Plus abonelerinin yararlanabileceği özellikte Kasım ayı için duyurulan oyunlar şöyle;

  2. DRAGONBALL THE BREAKERS

    DRAGONBALL THE BREAKERS

  3. ALIENS FIRETEAM ELITE

    ALIENS FIRETEAM ELITE

  4. MAFIA 2 DEFINITIVE EDITION

    MAFIA 2 DEFINITIVE EDITION

  5. Kasım ayının PS Plus Essential oyunları 6 Kasım'dan itibaren 4 Aralık'a kadar kütüphanelere eklenebilecek. PlayStation Plus aboneleri , 6 Kasım'a kadar Ekim ayının PS Plus oyunlarını almaya devam edebilir

    Kasım ayının PS Plus Essential oyunları 6 Kasım'dan itibaren 4 Aralık'a kadar kütüphanelere eklenebilecek. PlayStation Plus aboneleri , 6 Kasım'a kadar Ekim ayının PS Plus oyunlarını almaya devam edebilir