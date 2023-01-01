PS Plus Kasım 2023 Oyunları Duyuruldu
PlayStation Plus Kasım ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?
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PlayStation, her ay kullanıcıların ücretsiz olarak 3 oyunu kütüphanelerine eklemesine olanak sağladığı Plus oyunlarının Kasım ayı serisini duyurdu. Yalnızca Plus abonelerinin yararlanabileceği özellikte Kasım ayı için duyurulan oyunlar şöyle;
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DRAGONBALL THE BREAKERS
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ALIENS FIRETEAM ELITE
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MAFIA 2 DEFINITIVE EDITION
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Kasım ayının PS Plus Essential oyunları 6 Kasım'dan itibaren 4 Aralık'a kadar kütüphanelere eklenebilecek. PlayStation Plus aboneleri , 6 Kasım'a kadar Ekim ayının PS Plus oyunlarını almaya devam edebilir