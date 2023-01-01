Londra'daki Yeni Evinin Fotoğraflarını Tek Tek Paylaştı!
Türkiye'de şöhreti ve serveti bulan Bergüzar Korel, ailesiyle birlikte Londra'ya yerleşti.
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Türkiye'de şöhreti ve serveti bulan Bergüzar Korel, ailesiyle birlikte Londra'ya yerleşti. Ancak şimdi de komşularını, "Çok gürültü yapıyorlar" diye şikayet etti. Ev değiştirdi. İşte güzel oyuncu Bergüzar Korel'in yeni evi
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Komşularının sürekli parti verip, gürültü çıkarması sonucu iyice daralan oyuncu, Londra'da başka bir mahalleye taşındı
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Daha önce oyunculuğun zorluğundan yakındığı açıklamaları sebebiyle topa tutulan Korel, yeni taşındıkları mahalle paylaşımları ile de gündeme geldi.
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Korel, yeni mahallesinden manzaraları, "Yeni mahalle, yeni hayat" açıklaması ile paylaştı.
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Korel'in bu paylaşımı takipçilerine "Hayat sanırım o kadar da zor değil..." dedirtti.
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