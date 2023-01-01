Londra'daki Yeni Evinin Fotoğraflarını Tek Tek Paylaştı!

Türkiye'de şöhreti ve serveti bulan Bergüzar Korel, ailesiyle birlikte Londra'ya yerleşti. Ancak şimdi de komşularını, "Çok gürültü yapıyorlar" diye şikayet etti. Ev değiştirdi. İşte güzel oyuncu Bergüzar Korel'in yeni evi