SGK listeyi son dakika duyurdu! Erken emeklilik...

Erken emeklilik için açıklama, Bakan Işıkhan tarafından duyuruldu. Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan?dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

?7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.?