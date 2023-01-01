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SGK Listeyi Son Dakika Duyurdu! Erken Emeklilik...

SGK listeyi son dakika duyurdu! Erken emeklilik...

  1. Kısmi emeklilik, emeklilik yaşına gelmeyen sigortalıların, çalışma gücünün ve iş deneyiminin en az %60'ını kaybetmesi durumunda, emeklilik yaş şartını yerine getirmeden emekli aylığı almaya hak kazanmasıdır. Kısmi emeklilik maaşı tutarı hizmet süresinin doldurulduğu zamana göre değişiklik gösterir. Emeklilik kapsamında yer alanlar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte kısmi emeklilik için son gelişmeler...

    Kısmi emeklilik, emeklilik yaşına gelmeyen sigortalıların, çalışma gücünün ve iş deneyiminin en az %60'ını kaybetmesi durumunda, emeklilik yaş şartını yerine getirmeden emekli aylığı almaya hak kazanmasıdır. Kısmi emeklilik maaşı tutarı hizmet süresinin doldurulduğu zamana göre değişiklik gösterir. Emeklilik kapsamında yer alanlar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte kısmi emeklilik için son gelişmeler...

  2. Kısmi emeklilik maaşı tutarı hizmet süresinin doldurulduğu zamana göre değişiklik gösterir. Kısmi emeklilik maaşının bir diğer adı 3600 günden emeklilik maaşıdır. Kısmi emeklilik hakkında detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

    Kısmi emeklilik maaşı tutarı hizmet süresinin doldurulduğu zamana göre değişiklik gösterir. Kısmi emeklilik maaşının bir diğer adı 3600 günden emeklilik maaşıdır. Kısmi emeklilik hakkında detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

  3. Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir? <br> Kısmi emeklilik için gerekli koşullar genel olarak 3 başlık altında toplanabilir. Kısmi emeklilikte koşullar cinsiyete göre değişiklik göstermektedir: <p> ? Kadınlar 9 Ağustos 1981'den önce işe alınırsa, 3.600 prim gününe ve 50 yaşına ulaştıktan sonra koşulsuz olarak emekli olabilirler.

    Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?
    Kısmi emeklilik için gerekli koşullar genel olarak 3 başlık altında toplanabilir. Kısmi emeklilikte koşullar cinsiyete göre değişiklik göstermektedir:

    ? Kadınlar 9 Ağustos 1981'den önce işe alınırsa, 3.600 prim gününe ve 50 yaşına ulaştıktan sonra koşulsuz olarak emekli olabilirler.

  4. ? Erkekler 8 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigorta yaptırırsa, 55 yaşında ve 3.600 prim gününde emekli olabilirler. <p> ? 9 Eylül 1999'dan önce işe alınanların yaşı ve kademesine göre değişiklik gösterir. 3.600 prim gününün tamamlandığı tarihe göre, emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşına çıkabilir.

    ? Erkekler 8 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigorta yaptırırsa, 55 yaşında ve 3.600 prim gününde emekli olabilirler.

    ? 9 Eylül 1999'dan önce işe alınanların yaşı ve kademesine göre değişiklik gösterir. 3.600 prim gününün tamamlandığı tarihe göre, emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşına çıkabilir.

  5. 4500 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir? <p> 4500 günden emekli olmak için gereken koşullar aşağıda verilmiştir: <br> ? 8 Eylül 1999'dan sonra sigortaya kaydolan vatandaşların 4A'nın altında 4500 günlük emeklilik yaşını tamamlamaları yeterlidir.

    4500 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

    4500 günden emekli olmak için gereken koşullar aşağıda verilmiştir:
    ? 8 Eylül 1999'dan sonra sigortaya kaydolan vatandaşların 4A'nın altında 4500 günlük emeklilik yaşını tamamlamaları yeterlidir.

  6. ? Sigortaya giriş tarihi 8 Eylül 1999 olup, 30 Nisan 2008 tarihine kadar çalışan kadınların 4500 günlük işlerini tamamladıktan sonra 58 ve 25 yıl sigortalılık şartlarını karşılamaları gerekmektedir.

    ? Sigortaya giriş tarihi 8 Eylül 1999 olup, 30 Nisan 2008 tarihine kadar çalışan kadınların 4500 günlük işlerini tamamladıktan sonra 58 ve 25 yıl sigortalılık şartlarını karşılamaları gerekmektedir.

  7. ? 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihlerinde çalışmaya başlayan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve 25 yıl sigortalı olmaları gerekmektedir. <p> Sadece 60 yaşında olmak yeterli değildir. Yaş dolmamışsa, 25 yıl sonra bile emekli maaşı alınamaz. <p> 4500 günden emekli maaşı almak kısmi emekli maaşı türleri arasında yer alır.

    ? 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihlerinde çalışmaya başlayan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve 25 yıl sigortalı olmaları gerekmektedir.

    Sadece 60 yaşında olmak yeterli değildir. Yaş dolmamışsa, 25 yıl sonra bile emekli maaşı alınamaz.

    4500 günden emekli maaşı almak kısmi emekli maaşı türleri arasında yer alır.

  8. <strong>Erkeklerde 4500 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?</strong></p><p><br></p><p>4500 günden emekli olmak isteyen erkekler için şartlar 25 yıllık sigorta süresi ve 60 yaşını doldurmak şeklindedir. Bununla birlikte hizmet süresi aralığına göre emekli yaşı şu şekildedir:</p><p><br></p><p>? Mayıs 2002 ? 12.05.2005 tarihleri için 56 yaşının doldurulması</p><p>? Mayıs 2005 ? 23.05.2008 tarihleri için 57 yaşının doldurulması</p><p>? Mayıs 2008 ? 23.05.2011 tarihleri için 58 yaşının doldurulması</p><p>? Mayıs 2011 ? 23.05.2014 tarihleri için 59 yaşının doldurulması</p><p>? Mayıs 2014 ve sonrası için 60 yaşının doldurulması emekli olmak için ön koşuldur.</p>

    Erkeklerde 4500 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?


    4500 günden emekli olmak isteyen erkekler için şartlar 25 yıllık sigorta süresi ve 60 yaşını doldurmak şeklindedir. Bununla birlikte hizmet süresi aralığına göre emekli yaşı şu şekildedir:


    ? Mayıs 2002 ? 12.05.2005 tarihleri için 56 yaşının doldurulması

    ? Mayıs 2005 ? 23.05.2008 tarihleri için 57 yaşının doldurulması

    ? Mayıs 2008 ? 23.05.2011 tarihleri için 58 yaşının doldurulması

    ? Mayıs 2011 ? 23.05.2014 tarihleri için 59 yaşının doldurulması

    ? Mayıs 2014 ve sonrası için 60 yaşının doldurulması emekli olmak için ön koşuldur.

  9. Kısmi Emeklilik İçin Kıdem Tazminatı Alınabilir Mi?<p> Kısmi emeklilikte kıdem tazminatı almak mümkündür. Kıdem tazminatı almanın en önemli şartı emekliliktir. Kıdem tazminatı alabilmek için yaş sınırı dışında prim tarihi borcunun ve yasal çalışma süresinin tamamlanmış olması gerekir. <p> Bu şartlar sağlandıktan sonra SGK'dan emekli olmak için kıdem tazminatı alınabilir. 4500 günden yani kısmi emekli maaşı alabilmek için 25 yıl sigortalı çalışma süresinin ve 4500 gün prim borcunun ödenmesi gerekir.

    Kısmi Emeklilik İçin Kıdem Tazminatı Alınabilir Mi?

    Kısmi emeklilikte kıdem tazminatı almak mümkündür. Kıdem tazminatı almanın en önemli şartı emekliliktir. Kıdem tazminatı alabilmek için yaş sınırı dışında prim tarihi borcunun ve yasal çalışma süresinin tamamlanmış olması gerekir.

    Bu şartlar sağlandıktan sonra SGK'dan emekli olmak için kıdem tazminatı alınabilir. 4500 günden yani kısmi emekli maaşı alabilmek için 25 yıl sigortalı çalışma süresinin ve 4500 gün prim borcunun ödenmesi gerekir.

  10. Erken emeklilik için açıklama, Bakan Işıkhan tarafından duyuruldu. Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan?dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi: <p> ?7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.?

    Erken emeklilik için açıklama, Bakan Işıkhan tarafından duyuruldu. Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan?dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

    ?7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.?