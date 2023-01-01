Kapıyı Eski Eşinin Üzerine Kilitleyip Evi Ateşe Verdi

Oğlu E.G.?yi (17) alışveriş için markete gönderen Muhammet G., iddiaya göre, yanıcı maddeyle evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Muhammet G. ise Fadime K.?yi eve kilitleyip, otomobille kaçtı.