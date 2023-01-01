Aldığınız Tereyağının Gerçek Olduğunu Nasıl Anlarsınız?
İşte bilmeniz gerekenler
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Aldığınız tereyağı hakkında kuşkularınız varsa, tereyağından küçük bir parça alıp sıcak suya atın. Gerçek tereyağı tek parçada ufalarak erir, eğer parçalara ayrılarak eriyorsa o tereyağı değil margarindir.
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Gerçek tereyağını, mutfağınızda oda sıcaklığında bıraktığınızda asla tamamen erimez sadece yumuşar. Ne kadar yumuşarsa yumuşasın şeklini de bozmaz. Eğer bir müddet sonra su gibi erimişse gerçek değildir.
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Gerçek tereyağını dolaptan çıkarır çıkarmaz bıçakla kestiğinizde zorlanabilirsiniz bu normaldir, ancak sadece bıçak darbesi alan yerler kesilmeli (parçalanmalı). Eğer yağın bütünü bir taş gibi çatlıyorsa katkılı bir yağ olduğunu gösterir.
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Sarı olan tereyağları gerçektir, beyazlar ise sahtedir gibi bir algıya kapılmayın! Tereyağının rengi yağ yapımında kullanılan hayvanın sütüyle alakalıdır.
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Tereyağını tavada erittiğinizde göz göz olmuyor ve köpürmüyorsa kesinlikle sahtedir, ve sakın tüketmeyin.
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Doğal ve organik bir tereyağı tavada kızdırılınca köpürür. Köpürmesinin nedeni tereyağının içerisinde bulunan suyun yoğunluk farkından dolayı yukarı çıkmasıdır.
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Tereyağının oda sıcaklığında beklerken tam anlamıyla erimeyeceğini söylemiştik, ancak eridiği kısımların da kontrolü çok önemli.Erirken kendisinden daha farklı renkte (daha koyu sarı) eriyorsa, bu yağda boya kullanılmış ve sahtedir.
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Gerçek ve doğal tereyağlarının fiyatları oldukça yüksektir, alırken bu bilgiyi de göz önünde bulundurun.