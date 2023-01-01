Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman?
Kasım ayı Aile Destek Ödemeleri hesaplara yattı mı?
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2023 Kasım ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları yeni hafta öncesi başladı. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. İşte, Kasım ayı Aile Destek ödemelerinde son gelişmeler...
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KASIM AYI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK? Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak. Aile Destek Programı ekim ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.