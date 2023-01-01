Ünlülerin Yeni Yıl Sahne Ücretleri Belli Oldu!
Zirvedeki isim şaşırttı
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Sanat camiasının en çok tercih edilen ünlüleri yeni yılda konser vermek için hazırlıklara başladı. Birbirinden ünlü şarkıcıların 2024 yılına girerken verecekleri konserlerden alacakları ücret dudak uçuklattı. İşte ünlülerin dudak uçuklatan sahne ücretleri...
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Geçtiğimiz yıllara oranla sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran ünlü sanatçılar için belirlenen rakamlar adeta dudak uçuklattı.
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HADİSE 4 milyon TL
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KENAN DOĞULU 5 milyon TL
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EBRU GÜNDEŞ 4,5 milyon TL
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SILA 4 milyon TL
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SERTAB ERENER 4 milyon TL
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YILDIZ TİLBE 3,5 milyon TL
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SERDAR ORTAÇ 2,5 milyon TL
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ZİRVEDEKİ İSİM BELLİ OLDU 77 yaşında olmasına rağmen hala yıllara meydan okuyan usta sanatçı Ajda Pekkan yeni yılda en çok ücreti alacak olan sanatçı olara zirveye yerleşti.
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AJDA PEKKAN 6 milyon TL
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TEOMAN 2,2 milyon TL
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MELİKE ŞAHİN 2,5 milyon TL
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ZEYNEP BASTIK 2,5 milyon TL