Ünlülerin Yeni Yıl Sahne Ücretleri Belli Oldu!

Fiyatlar değişecek: Sigortaya büyük zam geliyor
Fiyatlar değişecek: Sigortaya büyük zam geliyor
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
'Yavaş'ın karşısına kimi çıkarırsak çıkaralım açık ara kazanırız'
'Yavaş'ın karşısına kimi çıkarırsak çıkaralım açık ara kazanırız'
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?
Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?
Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon yasası' açıklaması
İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyor
İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyor
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına açıklama
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına açıklama
Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl işleyecek?
Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl işleyecek?
Çalışanların yüzde 41'i, ilk maaşını almadan yeni iş arıyor
Çalışanların yüzde 41'i, ilk maaşını almadan yeni iş arıyor
TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı
TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı
Tarım Kredi Market'in yüzde 50 indirim sözü kısa sürdü
Tarım Kredi Market'in yüzde 50 indirim sözü kısa sürdü
Al daireyi ver tarlayı: Nakit bulamayan 'takas'a başladı
Al daireyi ver tarlayı: Nakit bulamayan 'takas'a başladı
8 soruda Ev sahibi ve kiracıların yasal hakları
8 soruda Ev sahibi ve kiracıların yasal hakları
Yer'altın'da 380 milyar dolar var
Yer'altın'da 380 milyar dolar var
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil 10 Kasım'da başlıyor
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil 10 Kasım'da başlıyor
İsrail menşeli ürünlere boykot büyüyor
İsrail menşeli ürünlere boykot büyüyor
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasına Belediyeden açıklama
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasına Belediyeden açıklama
Devrilen araçtaki LPG tankı patladı: Anne ve çocuğu öldü
Devrilen araçtaki LPG tankı patladı: Anne ve çocuğu öldü
Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 'görevi kötüye kullanma' davası
Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 'görevi kötüye kullanma' davası
Merkez'den enflasyon raporu: Gıdada gerileme var
Merkez'den enflasyon raporu: Gıdada gerileme var
Bakan Tunç açıkladı: Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor
Bakan Tunç açıkladı: Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atandı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum atandı
Bakanlıktan 'evlilik kredisi vaadi' uyarısı
Bakanlıktan 'evlilik kredisi vaadi' uyarısı
KYK yurdunda kalan 140 öğrenci zehirlendi, Valilik açıklama yaptı
KYK yurdunda kalan 140 öğrenci zehirlendi, Valilik açıklama yaptı
Bakan Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi
Bakan Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi
İhracatın lokomotifi otomotiv endüstrisi oldu
İhracatın lokomotifi otomotiv endüstrisi oldu
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

Ünlülerin Yeni Yıl Sahne Ücretleri Belli Oldu!

Zirvedeki isim şaşırttı

  1. Sanat camiasının en çok tercih edilen ünlüleri yeni yılda konser vermek için hazırlıklara başladı. Birbirinden ünlü şarkıcıların 2024 yılına girerken verecekleri konserlerden alacakları ücret dudak uçuklattı. İşte ünlülerin dudak uçuklatan sahne ücretleri...

    Sanat camiasının en çok tercih edilen ünlüleri yeni yılda konser vermek için hazırlıklara başladı. Birbirinden ünlü şarkıcıların 2024 yılına girerken verecekleri konserlerden alacakları ücret dudak uçuklattı. İşte ünlülerin dudak uçuklatan sahne ücretleri...

  2. Geçtiğimiz yıllara oranla sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran ünlü sanatçılar için belirlenen rakamlar adeta dudak uçuklattı.

    Geçtiğimiz yıllara oranla sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran ünlü sanatçılar için belirlenen rakamlar adeta dudak uçuklattı.

  3. HADİSE 4 milyon TL

    HADİSE 4 milyon TL

  4. KENAN DOĞULU 5 milyon TL

    KENAN DOĞULU 5 milyon TL

  5. EBRU GÜNDEŞ 4,5 milyon TL

    EBRU GÜNDEŞ 4,5 milyon TL

  6. SILA 4 milyon TL

    SILA 4 milyon TL

  7. SERTAB ERENER 4 milyon TL

    SERTAB ERENER 4 milyon TL

  8. YILDIZ TİLBE 3,5 milyon TL

    YILDIZ TİLBE 3,5 milyon TL

  9. SERDAR ORTAÇ 2,5 milyon TL

    SERDAR ORTAÇ 2,5 milyon TL

  10. ZİRVEDEKİ İSİM BELLİ OLDU 77 yaşında olmasına rağmen hala yıllara meydan okuyan usta sanatçı Ajda Pekkan yeni yılda en çok ücreti alacak olan sanatçı olara zirveye yerleşti.

    ZİRVEDEKİ İSİM BELLİ OLDU 77 yaşında olmasına rağmen hala yıllara meydan okuyan usta sanatçı Ajda Pekkan yeni yılda en çok ücreti alacak olan sanatçı olara zirveye yerleşti.

  11. AJDA PEKKAN 6 milyon TL

    AJDA PEKKAN 6 milyon TL

  12. TEOMAN 2,2 milyon TL

    TEOMAN 2,2 milyon TL

  13. MELİKE ŞAHİN 2,5 milyon TL

    MELİKE ŞAHİN 2,5 milyon TL

  14. ZEYNEP BASTIK 2,5 milyon TL

    ZEYNEP BASTIK 2,5 milyon TL