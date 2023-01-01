Ünlü Şarkıcıdan İsrail'e Haritalı Tepki: Bu Paylaşmak Mı?!
Dünyaca ünlü İzlandalı şarkıcı Björk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi.
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Dünyaca ünlü İzlandalı şarkıcı Björk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi. Filistin-İsrail çatışmasına bölge haritasının görselini paylaşan ünlü yıldız, "Siz buna paylaşmak mı diyorsunuz?" dedi.
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Katil İsrail, tam 31 gündür Gazze'de adeta bir soykırım gerçekleştiriyor. Hastaneler, okullar, mülteci kampları gibi sivillerin sığındığı her noktayı gözünü kırpmadan bombalayan İsrail güçlerinin zulmü her geçen gün artmaya devam ediyor.
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Son olarak önceki gün yüzlerce Filistinlinin barındığı Megazi mülteci kampını hedef alan eli kanlı İsrail'in insanlık dışı vahşeti, dünyanın dört bir yanından tepki toplamaya devam ediyor.
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Özellikle milyonlarca takipçisi olan bazı dünyaca ünlü yıldızlar bu süreçte sosyal medya hesabından barış çağrısında bulunuyor.
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Bu isimlerden biri de dünya çapında birbirinden hit eserlere imza atan İzlandalı sanatçı Björk oldu.
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Sosyal medya platformu X'te paylaşımda bulunan Björk, Filistin-İsrail çatışmasına bölge haritasının görseliyle tepki gösterdi. Harita, 1946'da Filistin'in büyük ölçüde bölgenin tamamına sahip olduğunu ancak 2012'de İsrail'in daha önce Filistin'de birlikte olan bölgeyi işgal ettiğini gösteriyor.
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Haritayı takipçileriyle paylaşan ünlü yıldız, "Siz buna paylaşmak mı diyorsunuz?" diyerek İsrail'e ateş püskürdü.
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Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken pek çok takipçisi, "Seninle gurur duyuyorum", "Sen gerçek bir kraliçesin" şeklinde destek mesajları paylaştı.