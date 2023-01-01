Ünlü Şarkıcıdan İsrail'e Haritalı Tepki: Bu Paylaşmak Mı?!

Katil İsrail, tam 31 gündür Gazze'de adeta bir soykırım gerçekleştiriyor. Hastaneler, okullar, mülteci kampları gibi sivillerin sığındığı her noktayı gözünü kırpmadan bombalayan İsrail güçlerinin zulmü her geçen gün artmaya devam ediyor.