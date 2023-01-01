Ömer Dizisinde Kriz!
"Ömer artık Gamze'ye güvenmeli"
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Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinin 30. bölümünde; Nilüfer'in Tahir'in kızı çıkması ve Gamze ile Ömer arasında bölge müdürü Nevzat nedeniyle çıkan tartışma dikkat çekti.
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Ömer son bölümde; Vicdan'ın sözleriyle yıkılan Şükran, önce Tahir'e sonra diğerlerine hesap sordu. Ardından herkesi evden kovan Şükran, kendini temizliğe verdi. Yıkanıp paklanan Şükran, kendisine yardım etmeye çalışan Gamze ve Nisa'yı da yıkadı. Artık herkese rest çekme zamanı geldiğini ifade eden Şükran, iyi olacağını söyleyerek onları yolladı. Kapıda bekleyen Tahir, Şükran ile görüşmek istese de Gamze, Nisa ve Ömer ona engel oldu. Pencerede çocuklarını gören Tahir, onları çok sevdiğini ve her şeyin düzeleceğini söyledi.
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"BANA BUNU NASIL YAPTIN BABA?" Eve döndüklerinde Reşat Hoca'ya olanı biteni anlatan Tahir, Vicdan ile birlikte olduğunu ancak ona inanmadığını söyledi. Üzüntüden kahrolan Reşat, Vicdan'ın söyledikleri yalan değil. Hamile olduğunu sana değil, bana söyledi" dedi. Duyduklarına inanamayan Tahir, "O kızı o halde gönderdin ve bana hiçbir şey söylemedin mi? Bana bunu nasıl yaptın baba?" dedi.
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REŞAT HOCA'DAN VİCDAN İTİRAFI Sinirlenen Reşat, "Sana o zaman 'Vicdan'la birlikte oldun mu?' diye sordum. Sen defalarca reddettin. Sen Şükran'la nişanlıyken kapıma geldiğinde inanmadım ben de Vicdan'a, onu kovdum. Bir günahım varsa Allah affetsin ama yalan söylüyor sandım" dedi. Gözyaşlarına boğulan Tahir ise "Nilüfer benim kızım olabilir. Vicdan'ın bu hale düşmesinin sebebi benim. Şükran bunu öğrenince boşanacak benden, durmaz yanımda. Allah'ım ben ne yapacağım?" diye isyan etti.
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ŞÜKRAN'DAN TAHİR'E REST Gamze ile Ömer, Tahir'e üzülürken; Gamze, Vicdan'ın neden bu kadar hırçın olduğunu anladığını belirtti. Nilüfer'in kızı çıkmasından korkan Tahir, ne yapacağını bilemezken Şükran'a olanları anlattı. Şükran da şüphelerinde haklı çıktığını söylerken "O kız seninse git sahip çık. Ama beni ve çocuklarımı rahat bırak. Bizim artık sana ihtiyacımız yok" dedi.
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EDA TUZAĞA DÜŞTÜ Bu sırada ünlü olmak isteyen Eda ise Atilla'yı aradı. Planı devreye sokan Atilla ve ekibi, Eda'yı arayıp deneme çekimine çağırdıklarını söyledi. Ajansa giden Eda, soyunma odasındaki kameralardan habersiz hazırlanıp objektif karşısına geçip bir sürü poz verdi.
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Yusuf'un dükkanını kiralayan Gamze, Şükran ve Nuran ile birlikte oraya bakmaya giderken, Tahir kardeşini aradı ve dükkan sahibine vazgeçtiklerini söylediğini ifade etti. O arada Vicdan da ev sahibiyle anlaştığını ve evine geri döneceğini Ömer'e söyledi. Aynı anlarda Gamze, Şükran ve Nuran'ın lokantadan döndüklerini duyan Ömer, ağabeyini dinledi ve dükkanı başkasına kiraya vereceklerini söyledi.
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BÖLGE MÜDÜRÜ NEVZAT İLE GAMZE'NİN İLK KARŞILAŞMASI Buna inanmayan Gamze, Ömer'in yalan söylediğini anlayınca "O dükkanı tutacağım lokantayı da açacağım" dedi. Gamze arkasından bankaya gelen ve özür dilemek isteyen Ömer'i bankanın bölge müdürü Nevzat Bey'in geldiğini söyleyerek eve yolladı.
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Aynı anlarda Tahir, Nilüfer'i babalık testi için kliniğe götürürken; Hakan da Nisa'nın avukatına gidip boşanmak istemediğini söyledi ve onun verdiği paranın beş katını teklif etti. Sonucu alan Tahir, zarfı açmaktan korkunca Nilüfer, "Bu kadar korkuyorsan o zarfı açma, ailene de testin negatif çıktığını söyle bitsin bu iş" dedi.
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VİCDAN'DAN HAKAN'A EVLİLİK TEKLİFİ O sırada Hakan'ı evine çağıran Vicdan, "Birbirimize yardımcı olabiliriz. Evlen benimle. Ardından kocammışsın gibi davranarak evli adamları ketenpereye getireceğiz" dedi.
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NİLÜFER, TAHİR'İN KIZI Akşam evde toplanan Reşat, Nisa, Ömer ve Gamze; Tahir'i test sonucunu açması için yüreklendirdi. Zarfı açan Tahir, Nilüfer'in kızı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Tahir ve Nisa ile birlikte Şükran'a giden Reşat, "Tahir test yaptırdı. Nilüfer, Tahir'in kızı" dedi. Reşat, Vicdan'ı sevemediğini ve onun gelini olması istediğini "İyi ki sen gelinim oldun. Tahir de anlatmış sana Vicdan'a gelip hamileyim dediğinde inanmadım. Yoksa gelip sana anlatırdım, Tahir de bilmiyordu gebe olduğunu. Ne olursa olsun benim de hatam var. Senden özür diliyorum" diye anlattı.
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ŞÜKRAN: KARARIM KESİN, BOŞANACAĞIM Gözyaşlarına boğulan Tahir de Şükran'dan özür diledi ve bilmediğini söyledi. Bunun üzerine Şükran, herkese teşekkür edip Tahir'in onu eş olarak bilmediğini, onu görmek istemediğini "Ben boşanacağım baba" diye belirtti. Şükran'ın kararını duyunca gözyaşlarıyla oradan ayrılan Tahir, Nilüfer'e gidip "Sen benim kızımsın" dedi. Bunun üzerine Nilüfer ile Tahir birbirlerine sarıldı.
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NİLÜFER'DEN TAHİR'E: SANA İHTİYACIMIZ YOK Vicdan da geçmişte yaşananları Nilüfer'e anlattı, sonrasında da hamile olduğunu bilmediğini söyleyen Tahir'e "Sen benimle yattın, beni bıraktın sonra. Hamile olduğumu bilsen ne olur bilmesen ne olur" diye kızdı. Vicdan, kızına zor günlerde tek tesellisinin o olduğunu anlattıktan sonra Nilüfer de "Annemi kullanmışsın. Babalık öyle kan bağıyla olmuyor, sen benim babam falan değilsin. Rahat bırak bizi, sana ihtiyacımız yok" dedi.
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NEZAHAT EVDEN KAÇTI Evde Reşat ve Tahir'in gelmesini beklerken Nevzat Bey'in attığı mesaj yüzünden Ömer ve Gamze kavgaya tutuştu.
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Bu sırada eşinin yanına gitmek isteyen Nezahat, evden çıktı. Bayağı yol alan Nezahat Hanım, çöp konteynerine girip uyudu. O sırada çöp kamyonuyla gelen görevliler, konteyneri kamyona boşalttı.
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Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunun kesinleşmesi ile Ömer-Gamze arasındaki kıskançlık krizi sosyal medyada gündem oldu.
"Ömer ile Gamze'nin sorunları vardı zaten Nevzat da onlara sorun olacak gibi"
"Umarım babaanneye bir şey olmaz"
"Ömer ile Gamze arasındaki bu kıskançlık krizleri son bulmalı"
"Bakalım Nevzat konusunda kim haklı çıkacak?"
"Bu hikayede yanan Tahir oldu"
"Nevzat?ın Gamze?ye olan ilgisi konusunda Ömer çok haklı"
"Vicdan geldiğinden beri Tahir'in gözünde yaş dinmedi"
"Tahir hayatı mahvolduğu için çok acı çekiyor"
"Ömer artık Gamze'ye güvenmeli"