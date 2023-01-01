Ömer Dizisinde Kriz!

NİLÜFER, TAHİR'İN KIZI Akşam evde toplanan Reşat, Nisa, Ömer ve Gamze; Tahir'i test sonucunu açması için yüreklendirdi. Zarfı açan Tahir, Nilüfer'in kızı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Tahir ve Nisa ile birlikte Şükran'a giden Reşat, "Tahir test yaptırdı. Nilüfer, Tahir'in kızı" dedi. Reşat, Vicdan'ı sevemediğini ve onun gelini olması istediğini "İyi ki sen gelinim oldun. Tahir de anlatmış sana Vicdan'a gelip hamileyim dediğinde inanmadım. Yoksa gelip sana anlatırdım, Tahir de bilmiyordu gebe olduğunu. Ne olursa olsun benim de hatam var. Senden özür diliyorum" diye anlattı.