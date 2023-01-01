Gökyüzünü Aydınlattı? Türkiye'de İlk Kez Görüldü!

KUZEY IŞIKLARI NASIL OLUŞUR? Kaba tabirle ışık gösterisi olarak söyleyebileceğimiz Kuzey Işıkları, aslında güneş ışığının yansımasıdır. Güneşten gelen yüklü taneciklerin Dünya'nın atmosferdeki oksijen ve azot tanecikleri ile çarpışması sonucunda Kuzey Işıkları meydana gelir. Çarpışan tanecikler ortaya bir enerji çıkarır ve yayılan enerji ile foton belirir. Fotonların oldukça belirgin olması ile Dünya üzerinde adeta bir ışık şovu oluşur.