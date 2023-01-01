Gökyüzünü Aydınlattı? Türkiye'de İlk Kez Görüldü!
Gökyüzünü aydınlattı? Türkiye'de ilk kez görüldü!
-
Dünya'ya çarpan güçlü bir solar fırtına nedeniyle Avrupa'da birçok ülkede kuzey ışıkları izlendi. O ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.
-
Türkiye'de Van ve Ordu'nun Ünye ilçesinde büyüleyici görüntü gözlemlendi.
-
Kuzey Işıkları atmosferde yaşanan çeşitli doğa olayları sayesinde Dünya üzerinden insan gözü ile görülebilen ışık olayıdır. Sözlükte ise 'Kutup ışıkları ya da kutup aurorası, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır.' şeklinde açıklanır.
-
KUZEY IŞIKLARI NASIL OLUŞUR? Kaba tabirle ışık gösterisi olarak söyleyebileceğimiz Kuzey Işıkları, aslında güneş ışığının yansımasıdır. Güneşten gelen yüklü taneciklerin Dünya'nın atmosferdeki oksijen ve azot tanecikleri ile çarpışması sonucunda Kuzey Işıkları meydana gelir. Çarpışan tanecikler ortaya bir enerji çıkarır ve yayılan enerji ile foton belirir. Fotonların oldukça belirgin olması ile Dünya üzerinde adeta bir ışık şovu oluşur.
-
Kısacası Kuzey Işıkları'nın oluşmasında Güneş ve Dünya'daki atomların etkisi bulunuyor. Güneş'ten yayılan yüklü tanecikler Dünya'daki taneciklerle birleşir ve yılın belli zamanlarında yer yüzünden rahatlıkla seyredilebilir. Peki, Kuzey Işıkları'nın farklı yerlerde farklı renklerde olmasının sebebi nedir? Kuzey Işıkları'nın en sık karşılaşılan rengi soluk sarı ve yeşil rengidir.
-
Bu renkler Dünya'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alan oksijen molekülleri sayesinde oluşurken nadir karşılaşılan kırmızı ve mor renkleri ise Dünya'ya 320 kilometre uzaklıkta oluşan oksijen molekülleri ile meydana gelir. Kuzey ışıklarının şekilleri ise 3'e ayrılmıştır. Bu şekiller, Ark, Şerit ve Sütun olarak kategorilendirilmiştir.
-
KUZEY IŞIKLARININ GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER
Soğuk iklimlerin en meşhur yanı olan Kuzey Işıkları Eylül - Mart Ayları arasında oluşmaktadır. Kuzey Işıkları gösterisinin en sevilen yerleri, İskoçya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Rusya, Grönland, Kanada, İzlanda ve Alaska'dır. Bu ülkelerin belirli kentlerinde bulunan Kuzey Işıkları için özel turlar düzenlenmektedir. Kuzey Işıkları her ülkede farklı tarihlerde meydana gelse de kimi zaman bizleri şaşırtabiliyor.