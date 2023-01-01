Kasım İndirimlerine Dikkat!

"Efsane kasım indirimleri", "şahane cuma indirimleri" gibi satış kampanyalarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok tercih edilen bir pazarlama yöntemi olduğu vurgulanan açıklamada, "Tüketicilerin özellikle değişen alışveriş alışkanlıklarıyla beraber kolay ve masrafsız bir şekilde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın çok çeşitli ürünlere uygun koşullarla ulaşabilmesine olanak sağlayan mesafeli/e-ticaret alışverişleri beraberinde bazı tüketici mağduriyetlerine de neden olabilmektedir.