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Kasım İndirimlerine Dikkat!

Kasımdaki cazip kampanyalardan ürünü sipariş edip, bedelini ödeyip sonra ürününüz gelmeyebilir.

  1. Kasımdaki cazip kampanyalardan ürünü sipariş edip, bedelini ödeyip sonra ürününüz gelmeyebilir. Ürünü aldığınız yeri aradığınızda telefonunuz engellenebilir. Tüm bunların olmasını istemiyorsanız uzmanların tavsiyelerini dinlemekte yarar var.

    Kasımdaki cazip kampanyalardan ürünü sipariş edip, bedelini ödeyip sonra ürününüz gelmeyebilir. Ürünü aldığınız yeri aradığınızda telefonunuz engellenebilir. Tüm bunların olmasını istemiyorsanız uzmanların tavsiyelerini dinlemekte yarar var.

  2. Perakende firmaları ve alışveriş siteleri, "efsane" ve "şahane" gibi isimlerle ay boyunca çok sayıda üründe indirim yapılacağını duyurdu. Uzmanlar ise "şahane" gibi adlarla yapılan kasım indirimlerine karşı uyardı. Tüketicilerin, kasım ayıyla birlikte yoğunlaşan kampanyalara karşı dikkatli olması isteniyor. Bir kampanyada beklenen mal ve ürünlerin fiyatlarının düşmesi olduğu için uzmanlar, indirimden önceki fiyatla indirimli fiyatı karşılaştırmasını öneriyor.

    Perakende firmaları ve alışveriş siteleri, "efsane" ve "şahane" gibi isimlerle ay boyunca çok sayıda üründe indirim yapılacağını duyurdu. Uzmanlar ise "şahane" gibi adlarla yapılan kasım indirimlerine karşı uyardı. Tüketicilerin, kasım ayıyla birlikte yoğunlaşan kampanyalara karşı dikkatli olması isteniyor. Bir kampanyada beklenen mal ve ürünlerin fiyatlarının düşmesi olduğu için uzmanlar, indirimden önceki fiyatla indirimli fiyatı karşılaştırmasını öneriyor.

  3. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ticari hayata uygun olmayan, ticaret etiğine aykırı fiillerle ilgili çalışmaların, incelemelerin ve takiplerin devam ettiği belirtildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ticari hayata uygun olmayan, ticaret etiğine aykırı fiillerle ilgili çalışmaların, incelemelerin ve takiplerin devam ettiği belirtildi.

  4. "Efsane kasım indirimleri", "şahane cuma indirimleri" gibi satış kampanyalarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok tercih edilen bir pazarlama yöntemi olduğu vurgulanan açıklamada, "Tüketicilerin özellikle değişen alışveriş alışkanlıklarıyla beraber kolay ve masrafsız bir şekilde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın çok çeşitli ürünlere uygun koşullarla ulaşabilmesine olanak sağlayan mesafeli/e-ticaret alışverişleri beraberinde bazı tüketici mağduriyetlerine de neden olabilmektedir.

    "Efsane kasım indirimleri", "şahane cuma indirimleri" gibi satış kampanyalarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok tercih edilen bir pazarlama yöntemi olduğu vurgulanan açıklamada, "Tüketicilerin özellikle değişen alışveriş alışkanlıklarıyla beraber kolay ve masrafsız bir şekilde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın çok çeşitli ürünlere uygun koşullarla ulaşabilmesine olanak sağlayan mesafeli/e-ticaret alışverişleri beraberinde bazı tüketici mağduriyetlerine de neden olabilmektedir.

  5. Özellikle kasım ayıyla birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları, satıcı veya sağlayıcıların neden olabilecekleri bu mağduriyetler nedeniyle idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için mesafeli sözleşmelerde bazı hususlara azami dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

    Özellikle kasım ayıyla birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları, satıcı veya sağlayıcıların neden olabilecekleri bu mağduriyetler nedeniyle idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için mesafeli sözleşmelerde bazı hususlara azami dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

  6. Tüketicilerin alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

    Tüketicilerin alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

  7. "Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatının araştırılması, indirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol edilmesi, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olunması, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığının kontrol edilmesi, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okunması büyük önem arz etmektedir.

    "Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatının araştırılması, indirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol edilmesi, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olunması, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığının kontrol edilmesi, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okunması büyük önem arz etmektedir.

  8. "Tüketicileri yanıltabilecek ifadelere yer vermeyin"

    "Tüketicileri yanıltabilecek ifadelere yer vermeyin"

  9. Açıklamada, kampanya düzenleyen satıcı ve sağlayıcılara da çağrıda bulunularak indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sınırlı sunulan mal veya hizmetin miktarının açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği belirtildi.

    Açıklamada, kampanya düzenleyen satıcı ve sağlayıcılara da çağrıda bulunularak indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sınırlı sunulan mal veya hizmetin miktarının açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği belirtildi.

  10. İndirimde anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek, daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade ve görüntülere yer verilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada,

    İndirimde anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek, daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade ve görüntülere yer verilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada,

  11. "Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    "Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

  12. Uzmanlardan tüketicilere tavsiyeler: <br> Satıcının bilgilerini kontrol edin. <br>Firmaları araştırın. <br>Firmanın güvenle olup, olmadığını değerlendirin. <br>Ürünün kampanya öncesi ve sonrası fiyatlarını karşılaştırın. <br>İhtiyacınıza göre alışveriş yapın. <br>Ürün fiyatı çok düşükse teslim etmeme olasılığını dikkate alın. <br>Kurumsal bir site değilse ürün gelmeden ödeme yapmayın. <br>Kişi adına ödeme yapmayın. <br>Kapıdan ödeme seçeneğini tercih edin. <br>Ürünü teslim alırken kontrol edin. <br>Ürün hasarlı ise fotoğraf çekip tutanak düzenleyin. <br>Kapıda "süper indirim" yazıp, içeride etiket koymayan mağazalara itibar edilmemeli.

    Uzmanlardan tüketicilere tavsiyeler:
    Satıcının bilgilerini kontrol edin.
    Firmaları araştırın.
    Firmanın güvenle olup, olmadığını değerlendirin.
    Ürünün kampanya öncesi ve sonrası fiyatlarını karşılaştırın.
    İhtiyacınıza göre alışveriş yapın.
    Ürün fiyatı çok düşükse teslim etmeme olasılığını dikkate alın.
    Kurumsal bir site değilse ürün gelmeden ödeme yapmayın.
    Kişi adına ödeme yapmayın.
    Kapıdan ödeme seçeneğini tercih edin.
    Ürünü teslim alırken kontrol edin.
    Ürün hasarlı ise fotoğraf çekip tutanak düzenleyin.
    Kapıda "süper indirim" yazıp, içeride etiket koymayan mağazalara itibar edilmemeli.