Filistin'i Anlatan En İyi Filmler
Filistin'le ilgili filmler hangileri?
-
Filmler, bir kurgu ürünü olsa da gerçek hayata farklı bir pencereden tüm çıplaklığıyla bakmamıza olanak tanıyor. Son dönemlerde tüm dünyanın odak noktası haline gelen Filistin dramı ise yıllar boyu pek çok esere konu oldu. Zulüm ve vahşetin ilmek ilmek işlendiği Filistin topraklarındaki acıları tüm dünyaya bir tokat gibi çarpan en dikkat çeken filmleri sizler için derledik...
-
İsrail, kurulduğu andan itibaren Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği katliamlarla tarih perdesine bir soykırımcı olarak adını yazdırdı.
-
Günbegün Filistinlilere anavatanlarını terk etmeleri yönünde defalarca baskı yapan ve topraklarına göz diken İsrail; bebek, kadın ve yaşlı demeden sayısız insanı katletti. 1 ayı aşkın bir süredir de aralıksız bir şekilde Gazze'de vahşet yaşatan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam ediyor.
-
Filistin'e yapılan zulüm dünyanın dört bir yanında yankılanırken bu zulme ışık tutan yapımlar ise dünya sinemasına bir kült olarak adını yazdırıyor.
-
Gelin, her sahnesiyle Filistin'i, Filistin'in öykünü anlatan ve ses olan yapımlara birlikte göz atalım.
-
ZEHRA'NIN GÖZLERİ 2004 yapımı İran filmi olan "Zehra'nın Gözleri", belki de her sahnesinde boğazınızı düğüm düğüm edecek kült bir yapım. Yönetmenliğini Ali Drahşi'nin üstlendiği yapımda Seyyid Mir Hüseyin Malimi, Sumuta Hisam ve Cihan Bahş Sultani başrol olarak karşımıza çıkıyor.
-
İsrail komutanlarından İsaac Owen'ın gözleri görmeyen bir oğlu vardır. Owen, kendi çocuğunun gözlerinin görmesi için Filistinli bir çocuğun gözlerini almak istemektedir. Filistin'de bir mülteci kampındaki okula göz muayenesi için bir sağlık heyeti gönderen Owen'ın asıl amacı çocuğu için uygun gözleri bulmaktır. Yapılan muayeneler sırasında doktorlar Zehra'nın deniz kadar mavi ve güzel gözlerini beğenirler. İsaac Owen için şimdi yapılacak tek şey kalmıştır; Zehra ve ailesine bir oyun oynayıp Zehra'nın gözlerini çalmak.
-
FİLİSTİN'E VEDA Orta Doğu'nun kanayan yarası olan Filistin'in 1948 yılından bugüne kadar kendi topraklarında yaşadıkları zulmün başlangıç hikayesini konu edinen "Filistin'e Veda", ilk sahnesinden itibaren tüylerinizi diken diken edecek.
-
İranlı yönetmen Seyfullah Dad'ın yönetmenliğini üstlendiği 1995 yılı yapımı filmde Filistin'in önemli sahil kenti Hayfa'da kendini halka adamış bir doktor, eşi ve küçük çocukları Ferhan. Dr. Said ve eşi, bir gün tren istasyonunda bir bombalama eylemine şahit olur. Eylemi gerçekleştiren, Said'in çocukluk arkadaşı ve İsrail devletinin kuruluşunda etkin rol oynayacak olan Şimon'dur. Artık Filistinlilerin, öz vatanlarında parya muamelesine uğrayacakları dönem başlamıştır.
-
THE IDOL Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan "The Idol", Arap dünyasında büyük bir ün sahibi olan Filistinli sanatçı Muhammed Assaf'ın hayatına ışık tutmaktadır. 10 yaşındaki Muhammed Assaf ve ondan iki yaş büyük ablası Nour ortak müzik tutuklularıyla birbirine bağlıdır. Bütün çabaları müzik enstrümanları almak olan bu iki kardeş ve arkadaşları Ashraf ile Omar?la birlikte bir müzik grubu kurar.
-
Gazze'nin zor hayat koşullarında Nour, erkek kardeşini karşılaşacağı her türlü zorluktan korur ve ona bahşedilen yeteneğini paylaşması için en büyük destekçisi olur. Hem duygusal hem de umut verici olan bu yapımın her sahnesinden çok etkileneceksiniz.
-
THE TOWER Filistin mülteci kampında yaşayan genç bir kızın, kendinden önceki kuşak mültecilerle ailesinin hikayesini keşfetmesini konu edinen "The Tower", Filistin'i anlatan en iyi filmlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
-
11 yaşındaki Filistinli Warai, doğduğundan beri evlerin yıllar boyunca üst üste kurulduğu küçük bir mülteci kentinde ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Warai'nin çok sevdiği büyükbabası Sidi, 1948'de evinden kovulduktan sonra kampa yerleşmiş ilk insanlardan biridir. Umudunu yitirdiği bir gün büyükbabası Warai'ye Galile'deki terk etmek zorunda kaldığı eski evinin anahtarını teslim eder. Dedesinin hikayeleriyle büyüyen Warai, kamp çevresinde kayıp umutlarını ararken yaşadıklarını nesilden nesile aktarma fırsatına kavuşacaktır.
-
200 METERS Yönetmen koltuğunda Ameen Nayfeh'in oturduğu "200 Meters", birbirinden sadece 200 metre uzaklıkta olan ancak duvarla ayrılmış iki Filistin köyünde yaşayan Mustafa ve Salwa'nın yaşadıklarını gözler önüne seriyor.
-
Alışılmadık yaşam koşulları nedeniyle normalde mutlu olan evliliklerinde sıkıntı yaşamaya başlayan Mustafa ve Salwa, tüm engellere rağmen birbirlerine bağlılıklarını kaybetmezler. Her gece balkonun ışıklarının yakarak diğer tarafta yaşayan çocuklarına iyi geceler dileyen Mustafa, bir gün kötü bir telefon alır. Oğlunun kaza geçirdiğini öğrenen Mustafa, karşı tarafa geçmek için her şeyi göze alacaktır.
-
FARHA 2021 uluslararası ortak yapımlı tarihi bir drama filmi olan Farha, gerçek bir hayat öyküsüne dayanmaktadır. Darin J. Sallam'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, Radieh adında bir kız hakkında anlatılan gerçek bir hikayeye dayanarak hazırlanmıştır.
-
1948'deki Filistinlilerin sınır dışı edilmesi ve kaçmasından önce 14 yaşındaki Farha adlı kız ailesinin katledilmesine şahit olur. Büyük bir travma ve acı yaşayan Farha'nın öyküsü her sahnesiyle duygu seli yaşamanıza neden olacak.
-
LEMON TREE Oldukça ilginç bir konuya sahip olan bu yapımda babasından miras kalan limon bahçesini canlı tutmaya çalışan Selma'nın öyküsüne odaklanıyor. Selma'nın limon bahçesi tam da İsrail ile Filistin'in arasındaki duvarın hemen kenarındaki alandır.
-
Duvarın İsrail tarafına İsrail savunma bakanı bir villa inşa edince, Selma'nın limon bahçesi, ulusal güvenliği tehdit eden bir unsur olarak tanımlanır ve yıkılmasına karar verilir. Hakkını ve limon ağaçlarını korumak için elinden geleni esirgemeyen Selma, büyük bir savaş verecektir.