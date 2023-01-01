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Dünyada Sadece 2 Tane Bulunuyor!

Yozgat'taki 2 bin yıllık hamam yoğun ilgi gördü

  1. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve dünyada sadece iki örneği olan eserin yakın zamanda yerli ve yabancı turistlere kapılarını açması bekleniyor.

    2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve dünyada sadece iki örneği olan eserin yakın zamanda yerli ve yabancı turistlere kapılarını açması bekleniyor.

  2. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yer alan 2 bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamı, dünyada yalnızca 2 örneği bulunan nadide bir eser olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

    Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yer alan 2 bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamı, dünyada yalnızca 2 örneği bulunan nadide bir eser olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

  3. Bir diğer örneği de İngiltere'nin Baht şehrinde bulunan eserin ülke turizmine ve ziyarete açılması amacıyla 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

    Bir diğer örneği de İngiltere'nin Baht şehrinde bulunan eserin ülke turizmine ve ziyarete açılması amacıyla 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

  4. Günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan ve 50 derece sıcaklıktaki termal suyuyla adından söz ettiren Basilica Therma Roma Hamamında tamamlanan çalışmalar çerçevesinde turist karşılama merkezi, kafeterya, gezinti yolları, fotoğraf çekim alanları yapıldı.

    Günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan ve 50 derece sıcaklıktaki termal suyuyla adından söz ettiren Basilica Therma Roma Hamamında tamamlanan çalışmalar çerçevesinde turist karşılama merkezi, kafeterya, gezinti yolları, fotoğraf çekim alanları yapıldı.

  5. oma Hamamının hem ülke hem de Yozgat turizmine önemli katkılarının olacağını söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, konu hakkında şöyle konuştu: "Yozgat coğrafyamızda geçmiş dönemlerimizi yansıtan birçok eserimiz var. Bunlardan bir tanesi de Sarıkaya'daki tarihi Roma Hamamımız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde hamamımızın restorasyon çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları bitti.

    oma Hamamının hem ülke hem de Yozgat turizmine önemli katkılarının olacağını söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, konu hakkında şöyle konuştu: "Yozgat coğrafyamızda geçmiş dönemlerimizi yansıtan birçok eserimiz var. Bunlardan bir tanesi de Sarıkaya'daki tarihi Roma Hamamımız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde hamamımızın restorasyon çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları bitti.

  6. İnşallah çok kısa bir zaman sonra da turizme, insanımızın istifadesine sunacağız.

    İnşallah çok kısa bir zaman sonra da turizme, insanımızın istifadesine sunacağız.

  7. Gerçekten çok güzel bir eser. Yozgat ve ülke turizmine çok büyük katkısı olacak. Tabi bunun yanı sıra sadece Roma Hamamı değil geçmiş dönemlere ait birçok eserimiz var, onları da Roma Hamamıyla bütünleştirerek insanımıza ve turizme kazandırılabilirsek Yozgat bir açık hava müzesine haline dönüşecek ve Yozgat ta turizmde hak ettiği noktaya gelecektir."

    Gerçekten çok güzel bir eser. Yozgat ve ülke turizmine çok büyük katkısı olacak. Tabi bunun yanı sıra sadece Roma Hamamı değil geçmiş dönemlere ait birçok eserimiz var, onları da Roma Hamamıyla bütünleştirerek insanımıza ve turizme kazandırılabilirsek Yozgat bir açık hava müzesine haline dönüşecek ve Yozgat ta turizmde hak ettiği noktaya gelecektir."

  8. Sarıkaya ilçesinde esnaflıkla uğraşan Abdullah Karataş ise, "Tarihi 2 bin yıla dayanan Dünya'da iki tane olan Roma Hamamı'nda çalışmalar bitti. Biz de esnaf olarak turistlerin buraya gelip ziyaret etmesini istiyoruz. onların için de elimizden gelen gayreti esnaf olarak göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

    Sarıkaya ilçesinde esnaflıkla uğraşan Abdullah Karataş ise, "Tarihi 2 bin yıla dayanan Dünya'da iki tane olan Roma Hamamı'nda çalışmalar bitti. Biz de esnaf olarak turistlerin buraya gelip ziyaret etmesini istiyoruz. onların için de elimizden gelen gayreti esnaf olarak göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

  9. Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen Basilica Therma Roma Hamamının, yakın zamanda ziyarete açılması bekleniyor.

    Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen Basilica Therma Roma Hamamının, yakın zamanda ziyarete açılması bekleniyor.