İki Diziyi Yayından Kaldırıyor

TRT 1 yaz başından itibaren ekranlara gelen iki dizisi için de üzücü haberi verdi ve diziler için final kararı aldığını açıkladı. Kadrosunda usta oyuncuların yer aldığı Hayatımın Neşesi dizisinin ardından Benim Güzel Ailem dizisinin de fişini çekildi. ​