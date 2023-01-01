İki Diziyi Yayından Kaldırıyor
Yaz başında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayatımın Neşesi dizisinin ardından şimdi de Benim Güzel Ailem dizisinin de yayından kaldırılacağı duyuruldu.
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Yaz başında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayatımın Neşesi dizisinin ardından şimdi de Benim Güzel Ailem dizisinin de yayından kaldırılacağı duyuruldu. Hayatımın Neşesi bu akşam yayınlanacak son bölümüyle final yaparken Benim Güzel Ailem dizisi için final bölümü 22. bölüm seçildi.
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TRT 1 yaz başından itibaren ekranlara gelen iki dizisi için de üzücü haberi verdi ve diziler için final kararı aldığını açıkladı. Kadrosunda usta oyuncuların yer aldığı Hayatımın Neşesi dizisinin ardından Benim Güzel Ailem dizisinin de fişini çekildi.
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Kanal, yayından kalkacak diziler arasında yer alan Hayatımın Neşesi'nin final bölümünü bu akşam yayınlayacaklarını duyurdu.
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Levent Türkan'ın yönettiği, Baykut Badem'in yazdığı Benim Güzel Ailem dizisi 22. bölümde ekran mecrasından kaldırılacak.
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ARALARINDA USTA İSİMLER DE VAR Oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Ufuk Özkan, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal, Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun yer aldığı Benim Güzel Ailem dizisi her hafta Çarşamba günü seyircisiyle buluşuyordu.
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Çarşamba günleri seyirciyle buluşan dizi, 22'nci bölümde ekranlara veda edecek.
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Her Salı TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Hayatımın Neşesi dizisinin başrollerini Şebnem Bozoklu ile Tolga Tekin paylaşmaktadır.
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İkiliye kadroda Metin Coşkun, Uğur Demirpehlivan, Aras Şenol, Gizem Kala, Ezgi Tombul, Süreyya Güzel, Nişan Dökmeci, Said Ege Yıldırım, Özlem Ünaldı Baza ve Selma Güneri eşlik ediyor.
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Hayatımın Neşesi dizisi bu akşam son bölümüyle ekranlarda olacak.