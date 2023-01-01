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Ankara Ve İstanbul'da En Çok Taşınan İlçeler

Depremin yarattığı yıkıcı etkiler devam ederken, sağlam bina ve sağlam bölgede yaşama isteği İstanbul ve Ankara'daki göç hareketliliğini artırdı.

  1. Kahramanmaraş merkezli depremin yarattığı yıkıcı etkiler devam ederken, sağlam bina ve sağlam bölgede yaşama isteği İstanbul ve Ankara'daki göç hareketliliğini artırdı. Yılın üçüncü çeyreğinde her iki kent de taşınma endeksinde son iki senenin en yüksek değerine ulaştı.

    Kahramanmaraş merkezli depremin yarattığı yıkıcı etkiler devam ederken, sağlam bina ve sağlam bölgede yaşama isteği İstanbul ve Ankara'daki göç hareketliliğini artırdı. Yılın üçüncü çeyreğinde her iki kent de taşınma endeksinde son iki senenin en yüksek değerine ulaştı.

  2. Gayrimenkul bilgi ve analitik şirketi REIDIN ve Enakliyat işbirliği ile hazırlanan taşınma hareketliliği raporuna göre, İstanbul'da Küçükçekmece ve Ümraniye en çok taşınmanın yaşandığı ilçeler olurken, Ankara'da ise Çankaya öne çıktı.

    Gayrimenkul bilgi ve analitik şirketi REIDIN ve Enakliyat işbirliği ile hazırlanan taşınma hareketliliği raporuna göre, İstanbul'da Küçükçekmece ve Ümraniye en çok taşınmanın yaşandığı ilçeler olurken, Ankara'da ise Çankaya öne çıktı.

  3. İstanbul Taşınma Endeksi 2023 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.40, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 90.65 arttı. Endeks, üçüncü çeyrekte, 73.0 ile son iki yılın en yüksek değerine ulaştı.

    İstanbul Taşınma Endeksi 2023 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.40, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 90.65 arttı. Endeks, üçüncü çeyrekte, 73.0 ile son iki yılın en yüksek değerine ulaştı.

  4. Endekse göre İstanbul Küçükçekmece yüzde 6.81 ile en çok taşınan, yüzde 7.27 ile en hareketli ve yüzde 6.99 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. Taşınma kategorisinde ilçeyi yüzde 6.35 ile Ümraniye, yüzde 4.50 ile Esenyurt, yüzde 4.45 ile Pendik ve yüzde 4.35 ile Maltepe izledi. En çok tercih edilen ilçeler arasında Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik yer aldı.

    Endekse göre İstanbul Küçükçekmece yüzde 6.81 ile en çok taşınan, yüzde 7.27 ile en hareketli ve yüzde 6.99 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. Taşınma kategorisinde ilçeyi yüzde 6.35 ile Ümraniye, yüzde 4.50 ile Esenyurt, yüzde 4.45 ile Pendik ve yüzde 4.35 ile Maltepe izledi. En çok tercih edilen ilçeler arasında Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik yer aldı.

  5. Ankara Taşınma Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 28.83, geçen yılın aynı döneminde de yüzde 11.71 oranında yükseldi. Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem ise 126 değeriyle bu yılın üçüncü çeyreği oldu.

    Ankara Taşınma Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 28.83, geçen yılın aynı döneminde de yüzde 11.71 oranında yükseldi. Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem ise 126 değeriyle bu yılın üçüncü çeyreği oldu.

  6. Rapora göre Ankara'nın Çankaya ilçesi yüzde 24.24 ile en çok taşınan, yüzde 25.25 ile en hareketli, yüzde 22.36 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. En çok taşınan ilçeler kategorisinde ilçeyi yüzde 16.08 ile Etimesgut, yüzde 14.45 Yenimahalle, yüzde 10.72 ile Mamak, yüzde 10.26 ile Keçiören izledi.

    Rapora göre Ankara'nın Çankaya ilçesi yüzde 24.24 ile en çok taşınan, yüzde 25.25 ile en hareketli, yüzde 22.36 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. En çok taşınan ilçeler kategorisinde ilçeyi yüzde 16.08 ile Etimesgut, yüzde 14.45 Yenimahalle, yüzde 10.72 ile Mamak, yüzde 10.26 ile Keçiören izledi.