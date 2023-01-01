Öğretmen, Öğrencisini Kitapla Dövdü
İstanbul Beylikdüzü?nde bir öğrenci, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmen tarafından kitapla dövüldü.
-
İstanbul Beylikdüzü?ndeki Birlik Sanayi Sitesi Mesleki Eğitim Lisesi?nde bir öğrenci, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmen tarafından dövüldü.
-
Olay bu sabah yaşandı. İddiaya göre; 9?uncu sınıfta öğrenim gören Y.E., gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni Mehmet E. B. tarafından uyarıldı.
-
Uyarı sonrasında öğrenci ile öğretmen arasında tartışma yaşandı. Öğrenci, tartışmanın ardından sırasına oturdu. Bu esnada öğretmen Mehmet E.B., Y.E.?nin yanına giderek kitapla kafasına vurmaya başladı.
-
Öğrenci, ?hocam? diyerek durmasını istediği sırada, öğretmen ?Hocam dedikçe vuracağım.? diyerek kitapla vurmaya devam etti.
-
Olay, sınıftaki diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
-
ÖĞRENCİ YAKINLARI DA ÖĞRETMENİ DÖVDÜ Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine öğrenci Y.E.?nin yakınları okula giderek öğretmen Mehmet E.B.?yi dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edilirken, Mehmet E.B. hastaneye götürüldü.
-
ÖĞRETMENE SORUŞTURMA Öte yandan, öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.