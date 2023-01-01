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Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Estetiksiz hali olay oldu

  1. Sevilen oyuncu Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Şahane Hayatım dizisi ile ekrana dönen Altınbilek'in burun, diş, dudak ve çene hattı, elmacık kemikleri gibi bir takım estetikler yaptırdığı ortaya çıktı.

    Sevilen oyuncu Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Şahane Hayatım dizisi ile ekrana dönen Altınbilek'in burun, diş, dudak ve çene hattı, elmacık kemikleri gibi bir takım estetikler yaptırdığı ortaya çıktı.

  2. 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğan Hilal Altınbilek, İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu.

    11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğan Hilal Altınbilek, İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu.

  3. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.

    2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.

  4. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular adlı günlük dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2016 yılında sona eren Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.

    İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular adlı günlük dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2016 yılında sona eren Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.

  5. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra, 2018-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırdı.Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.

    2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra, 2018-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırdı.Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.

  6. Günümüzde ise, FOX'ta yayımlanan Şahane Hayatım adlı dizide Şebnem karakterine hayat vermektedir.Oyunculuk performansı kadar güzelliği ile de adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in eski hali ise sosyal medyada gündem oldu. Altınbilek'in eski halini görenler gözlerine inanamadı.

    Günümüzde ise, FOX'ta yayımlanan Şahane Hayatım adlı dizide Şebnem karakterine hayat vermektedir.Oyunculuk performansı kadar güzelliği ile de adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in eski hali ise sosyal medyada gündem oldu. Altınbilek'in eski halini görenler gözlerine inanamadı.