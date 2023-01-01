Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!

11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğan Hilal Altınbilek, İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu.