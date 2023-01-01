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Bütçe Dostu Vivo Y27 Ve Y17s Satışta

Türkiye?de ürün yelpazesini genişletmeye devam eden vivo, Y Serisi akıllı telefon ailesinin yeni üyeleri Y27 ve Y17s?yi satışa sundu.

  1. Şık tasarımıyla hayranlık uyandırıyor: Y27 Y27, göz alıcı Koyu Bordo ve Deniz Mavisi renk seçenekleri ile olduğu kadar sade ve net dış hatları, çizilmeye dayanıklı kristalsi mat ve çift halkalı havalı tasarımıyla da kendisine hayran bırakıyor. Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan 4G destekli vivo Y27, gücünü 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor. 6 GB RAM + 6 GB Sanal RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın depolama alanı MicroSD kart desteği ile 1 TB?a kadar artırılabiliyor. Telefon bu geniş depolama alanı ile kullanıcılara tüm anılarını saklama imkânı veriyor.

    Şık tasarımıyla hayranlık uyandırıyor: Y27 Y27, göz alıcı Koyu Bordo ve Deniz Mavisi renk seçenekleri ile olduğu kadar sade ve net dış hatları, çizilmeye dayanıklı kristalsi mat ve çift halkalı havalı tasarımıyla da kendisine hayran bırakıyor. Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan 4G destekli vivo Y27, gücünü 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor. 6 GB RAM + 6 GB Sanal RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın depolama alanı MicroSD kart desteği ile 1 TB?a kadar artırılabiliyor. Telefon bu geniş depolama alanı ile kullanıcılara tüm anılarını saklama imkânı veriyor.

  2. V27, FullHD+ çözünürlük sunan 90 Hz yenileme hızına sahip 6.64 inç IPS LCD ekranıyla kullanıcılara başarılı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Telefon 50MP ana kamera ve 2MP bokeh odaklı sensörü ile kullanıcılara ultra net fotoğraf ve videolar çekme olanağı veriyor. Cihazın birbirinden güzel selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için de 8 MP ön kamerası bulunuyor. 5.000 mAh?lik bataryasıyla gün boyu priz aramadan kesintisiz kullanım imkânı veren Y27?nin 780 saatin üzerinde bekleme süresi bulunuyor. Bu güçlü batarya sayesinde telefonda 16 saatin üzerinde video izlenebiliyor ve 5 saatin üzerinde mobil oyun oynanabiliyor. 44W hızlı şarj desteğine sahip telefon 15 dakikada 0?dan %29?a kadar şarj edilebiliyor.

    V27, FullHD+ çözünürlük sunan 90 Hz yenileme hızına sahip 6.64 inç IPS LCD ekranıyla kullanıcılara başarılı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Telefon 50MP ana kamera ve 2MP bokeh odaklı sensörü ile kullanıcılara ultra net fotoğraf ve videolar çekme olanağı veriyor. Cihazın birbirinden güzel selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için de 8 MP ön kamerası bulunuyor. 5.000 mAh?lik bataryasıyla gün boyu priz aramadan kesintisiz kullanım imkânı veren Y27?nin 780 saatin üzerinde bekleme süresi bulunuyor. Bu güçlü batarya sayesinde telefonda 16 saatin üzerinde video izlenebiliyor ve 5 saatin üzerinde mobil oyun oynanabiliyor. 44W hızlı şarj desteğine sahip telefon 15 dakikada 0?dan %29?a kadar şarj edilebiliyor.

  3. Küçük ama güçlü: vivo Y17s Rahat tutuş ve ipeksi pürüzsüzlükte bir doku için en estetik şekilde tasarlanan Y17s, Orman Yeşili ve Işıltılı Mor renk seçenekleri ile büyük beğeni topluyor. 4G destekli vivo Y17s de, 12 nm tasarımına sahip MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen cihazın depolama kapasitesi MicroSD kart desteği ile 1 TB?a kadar artırılabiliyor. Böylece kullanıcılar günün her anını, tüm güzel anılarını kaydedip saklayabiliyor. Y17s 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen 6.56 inç boyutunda IPS LCD bir ekrana sahip. 8 MP ön kamerası ile gece gündüz en güzel selfie?leri çekmeye olanak tanıyan telefonun 50MP ana kamerası ve 2MP portre kamerası ile de parlak ve her zaman odaklanmış son derece net fotoğraf ve videolar çekilebiliyor.

    Küçük ama güçlü: vivo Y17s Rahat tutuş ve ipeksi pürüzsüzlükte bir doku için en estetik şekilde tasarlanan Y17s, Orman Yeşili ve Işıltılı Mor renk seçenekleri ile büyük beğeni topluyor. 4G destekli vivo Y17s de, 12 nm tasarımına sahip MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen cihazın depolama kapasitesi MicroSD kart desteği ile 1 TB?a kadar artırılabiliyor. Böylece kullanıcılar günün her anını, tüm güzel anılarını kaydedip saklayabiliyor. Y17s 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen 6.56 inç boyutunda IPS LCD bir ekrana sahip. 8 MP ön kamerası ile gece gündüz en güzel selfie?leri çekmeye olanak tanıyan telefonun 50MP ana kamerası ve 2MP portre kamerası ile de parlak ve her zaman odaklanmış son derece net fotoğraf ve videolar çekilebiliyor.

  4. vivo Y17s, 15 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli büyük bataryası ile neredeyse 20 saat boyunca YouTube üzerinden video izleme süresi vaat ediyor. Su sıçramalarına ve toza karşı IP54 dayanıklılık sertifikasına sahip telefonun özellikleri arasında çift SIM kart desteği de yer alıyor. vivo tüm Y serisi modellerinde olduğu gibi Y27 ve 17s?de de tüketicilere en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi veriyor.

    vivo Y17s, 15 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli büyük bataryası ile neredeyse 20 saat boyunca YouTube üzerinden video izleme süresi vaat ediyor. Su sıçramalarına ve toza karşı IP54 dayanıklılık sertifikasına sahip telefonun özellikleri arasında çift SIM kart desteği de yer alıyor. vivo tüm Y serisi modellerinde olduğu gibi Y27 ve 17s?de de tüketicilere en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi veriyor.

  5. vivo?dan öğrencilere hükümetin desteğine ek 900 TL avantaj Hükümetin öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu uygulaması kapsamında Y27 ve 17s?i avantajlı olarak satın alma şansına sahip olan öğrenciler, satın alımlarını vivo?nun online satış platformu myvivoshop internet sitesi üzerinden yaptıkları takdirde 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL daha avantaj elde ediyor.

    vivo?dan öğrencilere hükümetin desteğine ek 900 TL avantaj Hükümetin öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu uygulaması kapsamında Y27 ve 17s?i avantajlı olarak satın alma şansına sahip olan öğrenciler, satın alımlarını vivo?nun online satış platformu myvivoshop internet sitesi üzerinden yaptıkları takdirde 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL daha avantaj elde ediyor.