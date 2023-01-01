Bütçe Dostu Vivo Y27 Ve Y17s Satışta

Küçük ama güçlü: vivo Y17s Rahat tutuş ve ipeksi pürüzsüzlükte bir doku için en estetik şekilde tasarlanan Y17s, Orman Yeşili ve Işıltılı Mor renk seçenekleri ile büyük beğeni topluyor. 4G destekli vivo Y17s de, 12 nm tasarımına sahip MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen cihazın depolama kapasitesi MicroSD kart desteği ile 1 TB?a kadar artırılabiliyor. Böylece kullanıcılar günün her anını, tüm güzel anılarını kaydedip saklayabiliyor. Y17s 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen 6.56 inç boyutunda IPS LCD bir ekrana sahip. 8 MP ön kamerası ile gece gündüz en güzel selfie?leri çekmeye olanak tanıyan telefonun 50MP ana kamerası ve 2MP portre kamerası ile de parlak ve her zaman odaklanmış son derece net fotoğraf ve videolar çekilebiliyor.