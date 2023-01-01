Şampiyonlar Ligi Maçında Sahaya İnen Taraftar Filistin Bayrağı Açtı
FC Copenhagen Manchester United karşılaşmasında bir taraftar Filistin bayrağı ile sahaya girdi, maç birkaç dakika durdu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu dördüncü hafta maçında FC Copenhagen ile Manchester United FC takımları, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da karşı karşıya geldi.
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Karşılaşma esnasında, bir taraftar sahaya Filistin bayrağı ile girdi.
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Üzerinde "Gazze'deki çocukları öldürmeye son verin", "Birlikte duralım" yazan Filistin bayrağıyla sahada tur atan taraftar, stat görevlilerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.
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Karşılaşmaya bir süre ara verilirken, protestocunun gözaltına alınması sonrası maça kaldığı yerden devam edildi.
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FC Copenhagen, evinde Manchester United'ı 4-3 mağlup etti.
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