Kuraklığın Vurduğu İstanbul'un Ne Kadar Suyu Kaldı?
DSİ Genel Müdür Yardımcısı: Sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz
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Kurak geçen yaz ayları ve beklenen yağışların bir türlü gelmemesiyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerine geriledi.
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İSKİ verilerine göre, kentteki barajlardaki doluluk oranı yüzde 16,77 seviyesinde bulunuyor.
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Sonbaharın da yağışsız geçmesiyle, İstanbul?da su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı endişesi gündeme geldi.
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu?nda İstanbul?daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Yağışların azlığı ve düzensizliği nedeniyle kullanılabilir su miktarında azalma yaşandığını anlatan Selek, iklim değişikliğine karşı direncin artırılması gerektiğini dile getirdi.
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?İstanbul barajlarında geçen sene yüzde 40'ın üzerinde doluluk varken bu sene yüzde 17 civarında doluluk var. Barajlardaki doluluk oranı olarak baktığımızda en fazla 2 ay idare edebilir gibi görünüyor ama en son aldığımız bilgiye göre önümüzdeki dönemde yağışlı günlerimiz geliyor inşallah.? diyen Selek, barajların bu yağışlarla birlikte toparlayacağını söyledi.
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Selek, ?Dünya Meteoroloji Örgütü ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi tahminlerine göre, bu sene biraz daha yağışlı geçecek. İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor ama yağışlarla birlikte bunun takviye edileceğini ve bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz.? ifadelerini kullandı.