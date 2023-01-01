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Kuraklığın Vurduğu İstanbul'un Ne Kadar Suyu Kaldı?

DSİ Genel Müdür Yardımcısı: Sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz

  1. Kurak geçen yaz ayları ve beklenen yağışların bir türlü gelmemesiyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerine geriledi.

    Kurak geçen yaz ayları ve beklenen yağışların bir türlü gelmemesiyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerine geriledi.

  2. İSKİ verilerine göre, kentteki barajlardaki doluluk oranı yüzde 16,77 seviyesinde bulunuyor.

    İSKİ verilerine göre, kentteki barajlardaki doluluk oranı yüzde 16,77 seviyesinde bulunuyor.

  3. Sonbaharın da yağışsız geçmesiyle, İstanbul?da su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı endişesi gündeme geldi.

    Sonbaharın da yağışsız geçmesiyle, İstanbul?da su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı endişesi gündeme geldi.

  4. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu?nda İstanbul?daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu?nda İstanbul?daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

  5. Yağışların azlığı ve düzensizliği nedeniyle kullanılabilir su miktarında azalma yaşandığını anlatan Selek, iklim değişikliğine karşı direncin artırılması gerektiğini dile getirdi.

    Yağışların azlığı ve düzensizliği nedeniyle kullanılabilir su miktarında azalma yaşandığını anlatan Selek, iklim değişikliğine karşı direncin artırılması gerektiğini dile getirdi.

  6. ?İstanbul barajlarında geçen sene yüzde 40'ın üzerinde doluluk varken bu sene yüzde 17 civarında doluluk var. Barajlardaki doluluk oranı olarak baktığımızda en fazla 2 ay idare edebilir gibi görünüyor ama en son aldığımız bilgiye göre önümüzdeki dönemde yağışlı günlerimiz geliyor inşallah.? diyen Selek, barajların bu yağışlarla birlikte toparlayacağını söyledi.

    ?İstanbul barajlarında geçen sene yüzde 40'ın üzerinde doluluk varken bu sene yüzde 17 civarında doluluk var. Barajlardaki doluluk oranı olarak baktığımızda en fazla 2 ay idare edebilir gibi görünüyor ama en son aldığımız bilgiye göre önümüzdeki dönemde yağışlı günlerimiz geliyor inşallah.? diyen Selek, barajların bu yağışlarla birlikte toparlayacağını söyledi.

  7. Selek, ?Dünya Meteoroloji Örgütü ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi tahminlerine göre, bu sene biraz daha yağışlı geçecek. İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor ama yağışlarla birlikte bunun takviye edileceğini ve bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz.? ifadelerini kullandı.

    Selek, ?Dünya Meteoroloji Örgütü ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi tahminlerine göre, bu sene biraz daha yağışlı geçecek. İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor ama yağışlarla birlikte bunun takviye edileceğini ve bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz.? ifadelerini kullandı.