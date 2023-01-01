Bu Yıl 'La Nina' Soğukları Gelecek Mi?

El Nino ve La Nina?nın aynı anda etkili olamayacağına dikkati çeken Türkeş, şu bilgileri verdi: ?El Nino, Ekvator, Orta ve Doğu Pasifik?teki okyanus atmosfer etkileşimi ve etkileşimdeki değişiklikleri ifade ediyor, bunun esas adı El Nino güney salınımı. Biz 2023 yılında küresel düzeyde etkileri olan bir El Nino yılına girdik. El Nino bittiğinde güney salınımlara bağlı olarak nötr yıllar ya da La Nina yılları geliyor. Her yıl El Nino yılı da olmuyor, La Nina yılı da olmuyor, çoğunlukla nötr oluyor.? Ekvator, Orta ve Doğu Pasifik?teki yüzey sıcaklıkları çok arttığında El Nino yıllarının uzadığını ve küresel etkisinin daha fazla olduğunu vurgulayan Türkeş, sözlerini şöyle sürdürdü: ?Şu anda küresel ölçekte El Nino?nun etkisi devam ediyor ve büyük olasılıkla da mayıs, haziran aylarına kadar etkisini kaybedecek olsa dahi varlığını sürdürecek gibi duruyor. Yaza kadar Türkiye ve bölgesinde çoğunlukla yüzey sıcaklıkları normalinden yüksek olacak. Sonbahara kurak girdik zaten, önümüzdeki aylarda yağış olacak ama bir bütün halinde bahara kadar, Karadeniz ve Akdeniz kıyıları dışında normal ve normallerin altında yağış bekliyorum.?