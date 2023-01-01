Yargı'dan Ayrıldı Yeni Dizi Başrol Oynayacak!
Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Mehmet Yılmaz Ak, yeni projesini müjdeledi!
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Son dönemlerin popüler dizileri arasında yer alan Yargı'nın başrol oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, geçtiğimiz sezonda yapım ile yaşadığı sorunlar nedeniyle diziden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Uzun süredir başka projelerde de yer almayan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla inzivaya çekildiğini düşündürtmüştü. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Mehmet Yılmaz Ak, yeni projesini müjdeledi!
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Özellikle sosyal medyada oldukça ses getiren yapım, Yargı dizisinin başrol oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dizinin yeni sezonunda yer almamaya karar vermişti. Bir süredir inzivaya çekilen Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya hesabından Bahardan Önce isimli yeni bir dizide rol alacağını duyurdu.
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'ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK' DEMİŞTİ! Yargı dizisinde çalışırken yapım şirketiyle sorunlar yaşayan Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medyadan yapılan açıklamalar ile sık sık gündeme gelmişti. Yargı dizisinden ayrılırken yaptığı açıklama ile sağlık durumunu gerekçe gösteren Mehmet Yılmaz Ak, paylaşımı sırasında "Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı, anlayışla karşılayan Ay Yapım ile ekibe teşekkür ederim. Sağlığımla alakalı uzun vadede endişe edilecek bir durum yoktur" demişti.
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AY YAPIM: KALAN SAHNELERİNİ ÇEKMEYE BİLE GELMEDİ! Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaşımı ardından yapım şirketinin yaptığı açıklama ise sosyal medyada olay olmuştu. Ay Yapım yaptığı açıklamada Mehmet Yılmaz Ak'ın çekimlere gelmediğini belirterek "Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak, 55'inci bölüm çekimleri esnasında önce üç günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahneleri çekmeyi reddederek diziden ayrılmıştır. Kendisiyle yapılan görüşmelerde sosyal hayatına zaman bulamadığını, dolayısıyla projeye devam etmenin kendisine değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. En azından iki bölüm daha devam etmesi rica edilmiştir. Bu teklifimiz reddedilmiştir."
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"Yarım kalan bölüme sonradan ek sahneler çekilip, bölüm son anda yetiştirildi. Yeniden yazılan senaryolar sebebiyle de tüm ekip zamanlama açısından sıkıntıya girmiştir. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeyi reddedince, karakterin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş final sahnesi ise, sözü edildiği gibi intikam güdüsüyle yazılmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.
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"HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR" Yapım şirketinin açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaşan senarist Sema Ergenekon ise "Bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir" yazarak dikkatleri üzerine çekmişti.
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"BU ZARARI HAK ETMİYORUM, ADALETLİ DE BULMUYORUM!" Bu açıklamalar üzerine Mehmet Yılmaz Ak, Instagram hesabından yayınladığı yazı ile kendisini savunmuştu. Mehmet Yılmaz Ak paylaşımında "Sevgili Yargı izleyicileri; Öncelikle hakkımda çıkan yönlendirmeli paylaşımlara ve haberlere çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Diziden erken ayrılmak zorunda kaldığım doğrudur. Bunun nedenlerini belirten bir açıklama daha önce yapmıştım. Bu karar; belirtildiği gibi bir anda alınan bir karar olmadı. Haftalar öncesinden (çekimlerim devam ederken) sağlık sorunlarım sebebiyle çekimlere devam edemeyeceğim birçok defa yapım tarafına bildirmiş ve maalesef bir geri dönüş alınmamıştır."
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"Kayıtsız kalınmıştır. Hem Yargı izleyicilerine, bensiz de devam edeceğine inandığım hikayesine, işin senaristlerine, yönetmenine, ekibine, meslektaşlarıma saygıda kusur etmemek için, anlayışınıza sığınarak daha da detaylı yazmamayı uygun görüyorum. 55 bölümdür emek verdiğim Yargı dizisi tarafından, eksik, taraflı açıklamalarla yapılan bu ithamları ve kariyerime verilmesi istenen bu zararı hak etmiyorum. Adaletli de bulmuyorum." diyerek söz konusu durumu izah etmişti.
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ŞİMDİ BAŞKA PROJEDE YER ALACAK! MF Yapım'ın yeni dizisi Bahardan Önce'yle el sıkışan ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı dizide başrol oyuncusu olacak. Demet Evgar'ın ise kadın başrol oyuncusu olarak seçildiği yeni dizide ünlü ikilinin karı koca rollerini oynayacağı öğrenildi. Demet Evgar ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer alacağı yeni dizi Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlanarak Show TV için hazırlanacak.