Yargı'dan Ayrıldı Yeni Dizi Başrol Oynayacak!

"BU ZARARI HAK ETMİYORUM, ADALETLİ DE BULMUYORUM!" Bu açıklamalar üzerine Mehmet Yılmaz Ak, Instagram hesabından yayınladığı yazı ile kendisini savunmuştu. Mehmet Yılmaz Ak paylaşımında "Sevgili Yargı izleyicileri; Öncelikle hakkımda çıkan yönlendirmeli paylaşımlara ve haberlere çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Diziden erken ayrılmak zorunda kaldığım doğrudur. Bunun nedenlerini belirten bir açıklama daha önce yapmıştım. Bu karar; belirtildiği gibi bir anda alınan bir karar olmadı. Haftalar öncesinden (çekimlerim devam ederken) sağlık sorunlarım sebebiyle çekimlere devam edemeyeceğim birçok defa yapım tarafına bildirmiş ve maalesef bir geri dönüş alınmamıştır."