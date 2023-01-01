Gönül Dağı'nın Dilek'i Düğün Alışverişine Çıktı!
Gönül Dağı dizisi ile merak uyandıran ve hayran kitlesini geniş kesimlere duyuran Gülsüm Ali bir Avm'de objektiflere takıldı.
-
Gönül Dağı dizisi ile merak uyandıran ve hayran kitlesini geniş kesimlere duyuran Gülsüm Ali bir Avm'de objektiflere takıldı. Bir arkadaşının düğünü için alışverişe çıktığını söyleyen Gülsüm Ali, kameralara görüntü verdi.
-
Oyunculuğu ile dikkat çeken Gülsüm Ali, Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köyü gibi başarılı dizilerde yer alarak adını duyurmayı başardı.
-
Uzun bir zaman kameralara yansımayan Gülsim Ali, geçtiğimiz gün İstinye Parkta görüntülendi.
-
Sportif hali ile dikkat çeken Gülsim Ali, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
-
Muhabirlerin kendisi ile alakalı sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Gülsim Ali, yeni projeler okuduğunu belirtti.
-
DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE ÇIKTI
Yeni projeler okuduğunu söyleyen Gülsim Ali, "Bu arada bol bol dinlenme fırsatı da buldum. Bugün de yakın bir arkadaşımın düğünü için kıyafet bakmaya geldim" ifadelerini kullandı.