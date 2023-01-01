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Gönül Dağı'nın Dilek'i Düğün Alışverişine Çıktı!

Gönül Dağı dizisi ile merak uyandıran ve hayran kitlesini geniş kesimlere duyuran Gülsüm Ali bir Avm'de objektiflere takıldı.

  1. Gönül Dağı dizisi ile merak uyandıran ve hayran kitlesini geniş kesimlere duyuran Gülsüm Ali bir Avm'de objektiflere takıldı. Bir arkadaşının düğünü için alışverişe çıktığını söyleyen Gülsüm Ali, kameralara görüntü verdi.

    Gönül Dağı dizisi ile merak uyandıran ve hayran kitlesini geniş kesimlere duyuran Gülsüm Ali bir Avm'de objektiflere takıldı. Bir arkadaşının düğünü için alışverişe çıktığını söyleyen Gülsüm Ali, kameralara görüntü verdi.

  2. Oyunculuğu ile dikkat çeken Gülsüm Ali, Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köyü gibi başarılı dizilerde yer alarak adını duyurmayı başardı.

    Oyunculuğu ile dikkat çeken Gülsüm Ali, Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köyü gibi başarılı dizilerde yer alarak adını duyurmayı başardı.

  3. Uzun bir zaman kameralara yansımayan Gülsim Ali, geçtiğimiz gün İstinye Parkta görüntülendi.

    Uzun bir zaman kameralara yansımayan Gülsim Ali, geçtiğimiz gün İstinye Parkta görüntülendi.

  4. Sportif hali ile dikkat çeken Gülsim Ali, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

    Sportif hali ile dikkat çeken Gülsim Ali, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

  5. Muhabirlerin kendisi ile alakalı sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Gülsim Ali, yeni projeler okuduğunu belirtti.

    Muhabirlerin kendisi ile alakalı sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Gülsim Ali, yeni projeler okuduğunu belirtti.

  6. DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE ÇIKTI<br> Yeni projeler okuduğunu söyleyen Gülsim Ali, "Bu arada bol bol dinlenme fırsatı da buldum. Bugün de yakın bir arkadaşımın düğünü için kıyafet bakmaya geldim" ifadelerini kullandı.

    DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE ÇIKTI
    Yeni projeler okuduğunu söyleyen Gülsim Ali, "Bu arada bol bol dinlenme fırsatı da buldum. Bugün de yakın bir arkadaşımın düğünü için kıyafet bakmaya geldim" ifadelerini kullandı.