Dünya Kayıtlardaki En Sıcak 12 Aylık Dönemi Yaşadı

İklimin etkilerinin en çok Ekvator'a yakın gelişmekte olan ülkelerde hissedildiğini dile getiren Pershing, "ABD, Hindistan, Japonya ve Avrupa'da iklim kaynaklı aşırı sıcakların görülmesi hiç kimsenin iklim değişikliğine karşı güvende olmadığının göstergesi." ifadesini kullandı. Imperial College London Grantham Enstitüsü Kıdemli Öğretim Görevlisi Friederike Otto ise fosil yakıtlar kullanılmaya devam ettikçe sıcaklık artışının süreceğine işaret ederek, "Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak istiyorsak, sınırlandırabiliriz ancak bunun için fosil yakıt kullanımını durdurmamız gerekiyor. Şu anda yeterli teknoloji ve politikalar var. Bunların uygulanması gerekli ve şu an bu politikalar uygulanmıyor. Bir 20 yıl daha beklersek, sıcaklıklar daha da artacak 1,5 dereceyi aşmış olacağız. O yüzden yapılması gerekenlere hemen başlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.